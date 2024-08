- Brema nega opportunità a Cottbus.

Con la giovane stella Keke Topp in prima linea, la squadra della Bundesliga SV Werder Bremen ha facilmente superato il secondo turno della DFB-Pokal, battendo il terzetto Energie Cottbus 3-1. Topp, un attaccante di 20 anni, ha segnato tutti e tre i gol per Bremen (32', 37', 55'), mentre Henry Rorig (70') ha aggiunto un calcio di punizione diretto per deliziare i tifosi di casa. Nel finale della partita, l'attaccante del Cottbus Romario Hajrulla ha ricevuto un cartellino rosso per un fallo brutale sul portiere del Bremen Michael Zetterer.

Dopo una preparazione deludente, Bremen ha trovato nuova fiducia in vista dell'esordio in Bundesliga contro il FC Augsburg. Nel frattempo, Cottbus ha subito un altro colpo, dopo due sconfitte consecutive nella terza divisione. L'ultima corsa vincente del Cottbus nella DFB-Pokal risale al 2013.

Il Cottbus ha subito una pressione schiacciante

Davanti a un pubblico di 20.524 spettatori, Bremen ha preso il controllo sin dall'inizio, generando occasione dopo occasione. Il portiere del Cottbus Elias Bethke è riuscito a mantenere la sua squadra in partita all'inizio, ma man mano che i suoi compagni di squadra hanno lottato, anche Bethke è diventato impotente. La difesa del Cottbus si è disintegrata e il loro attacco era praticamente introvabile. Bremen ha mantenuto quasi l'80% della possessione.

Il discorso dell'intervallo del coach del Cottbus Claus-Dieter Wollitz ha momentaneamente scatenato una reazione, ispirando il Cottbus a giocare in modo più aggressivo e addirittura a sfidare nella zona del Bremen. Tuttavia, questa rinascita è durata solo dieci minuti prima che Bremen, guidato da Topp, riprendesse il controllo. Il calcio di punizione vincente di Rorig è servito solo come piccola consolazione alla fine.

