Braunschweig ha precipitazioni contrarie a quelle di Colonia.

Nel loro scontro contro l'Eintracht Braunschweig, il 1. FC Colonia ha dominato l'intera partita, conquistando così i primi tre punti della stagione della 2. Bundesliga. I padroni di casa hanno segnato due volte, mentre gli avversari sembravano precipitare nella crisi.

Il 1. FC Colonia, retrocesso dalla Bundesliga, ha trovato il suo ritmo nella 2. Bundesliga nel terzo turno di campionato. Dopo un inizio deludente con solo un punto nelle prime due partite, i Renoesi hanno rimontato con una vittoria per 5-0 contro Braunschweig.

I padroni di casa hanno aperto le marcature con un potente colpo di testa del capitano Timo Hübers (26') davanti a uno stadio pieno di 50,000 spettatori. Dejan Ljubicic, che cerca un trasferimento, ha segnato il 2-0 con un gol ben eseguito (34'). Tim Lemperle (58') e Ljubicic (61') hanno approfittato dell'inerzia dei padroni di casa dopo l'intervallo, mentre il sostituto Luca Waldschmidt (88'), precedentemente criticato per le sue prestazioni sottotono, ha chiuso il punteggio.

Il Colonia ha iniziato la partita con un'energia aggressiva, costringendo il Braunschweig a ritirarsi nella propria metà campo. I loro sforzi sono stati ripagati dopo un corner di Linton Maina, che ha portato al colpo di testa di Hübers da cinque metri. Lemperle e Maina hanno anche contribuito significativamente al punteggio di 2-0, preparando la loro occasione bene sulla fascia sinistra.

Despite the heavy rain accompanied by thunder and lightning, Cologne's performance remained steady. Eintracht hardly posed a threat, struggling with one mistake after another. Post-break, the visitors displayed more enthusiasm, creating some opportunities. However, Lemperle's goal sealed the game for the hosts.

Braunschweig, che aveva iniziato la stagione con due pesanti sconfitte in campionato (1:5 contro lo Schalke 04 e 1:3 contro il 1. FC Magdeburgo) e un'uscita anticipata dalla DFB-Pokal (1:4 contro l'Eintracht Francoforte), è ora ultimo in classifica senza punti a suo nome.

Dopo la loro prestazione convincente, il 1. FC Colonia si è posizionato saldamente a metà classifica, facendo un significativo passo avanti dal loro deludente inizio nella seconda serie della 2. Bundesliga.

