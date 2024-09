Brad Pitt fa un viaggio nella location di Brangelina insieme al suo nuovo partner.

La disputa in corso tra Brad Pitt e Angelina Jolie riguardo alla loro vigna condivisa in Francia, il Château Miraval, continua. Nel frattempo, il 60enne attore ha approfittato di questo tempo per intraprendere una fuga romantica con la sua nuova ragazza, Ines de Ramon.

Come riportato da "Page Six", Brad Pitt e Ines de Ramon hanno trascorso del tempo di qualità nella vigna di recente, nonostante l'agenda impegnativa di Pitt nelle ultime settimane. La colonna di gossip del "New York Post" afferma che Pitt ha preso una lunga pausa ininterrotta con la designer di gioielli.

Prima di questa fuga romantica, Pitt è stato visto trascorrere del tempo con il suo amico George Clooney e sua moglie Amal in Italia. Tuttavia, Ines de Ramon non era al suo fianco in questo viaggio. Pitt ha anche visitato l'Islanda e ha girato per il suo prossimo film "F1". La coppia, Brad Pitt e Ines de Ramon, ha mantenuto un profilo basso da quando sono circolate le prime voci sulla loro relazione a novembre 2022.

La battaglia per l'affidamento è lontana dalla fine

Brad Pitt e Angelina Jolie si sono incontrati per la prima volta sul set di "Mr. & Mrs. Smith" nel 2005 e si sono presto innamorati. Si sono fidanzati nel 2012 e hanno suggellato il loro amore in Francia, al Château Miraval, nel 2014. Nel settembre 2016, Jolie ha presentato istanza di divorzio, dando il via a una battaglia legale per l'affidamento tra i due VIP. Nonostante siano stati dichiarati legalmente separati nel 2019, ci sono ancora presunti disaccordi nelle trattative per il divorzio, secondo i media. La coppia ha sei figli insieme: Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) e i gemelli Vivienne e Knox (16). In una recente intervista, Jolie ha lasciato intendere che la battaglia in corso per l'affidamento la tiene a Los Angeles.

Mentre la loro battaglia per l'affidamento continua, Brad Pitt ha scelto di godersi un po' di tempo libero al Château Miraval con la sua nuova ragazza, Ines de Ramon. L'intrattenimento nella vigna ha mantenuto il suo solito fascino, offrendo a Pitt una meritata pausa dalle procedure legali.

Leggi anche: