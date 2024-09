- Brad Pitt è visto in pubblico tenendosi per mano con la sua nuova compagna, Inés de Ramón.

Durante il Festival del Cinema di Venezia, è stato Brad Pitt (60 anni) a catturare l'attenzione di tutti, non solo per il suo prossimo film "Bullet Train", ma anche per la sua nuova storia d'amore. Insieme, ha sfilato sul tappeto rosso con la sua nuova fiamma, Iñés de Ramón.

Secondo diverse fonti, la coppia è stata avvistata insieme per la prima volta nel 2022. La trentenne de Ramón, talentuosa designer di gioielli, ha accompagnato Pitt sul tappeto rosso per la prima volta a Venezia.

Pitt era a Venezia per promuovere il suo film con il suo vecchio amico George Clooney, che lo ha accompagnato insieme alla moglie Amal. La ex moglie di Pitt, Angelina Jolie, ha anche fatto una forte rentrée cinematografica al festival con "Eternals". Per evitare qualsiasi conflitto tra i due, il festival ha pianificato con cura i loro programmi.

Nonostante l'interesse dei media, gli organizzatori del festival hanno chiesto alla stampa di rispettare la loro privacy, dicendo: "Per favore, lasciate loro i loro momenti privati". Inaspettatamente, Pitt e de Ramón hanno mostrato un lato giocoso, fingendo spesso di tirarsi la mano durante gli intervisti.

