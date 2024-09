Brad e la sua ultima compagna romantica intraprendono il loro viaggio verso Venezia.

Brad Pitt ha di nuovo immerso un piede nel mondo degli appuntamenti e non ha tenuto segreta la sua nuova relazione. Al 81° Festival del Cinema di Venezia, è arrivato con la sua nuova compagna, Ines de Ramon. I due hanno partecipato alla prima del suo ultimo film, "Wolves", dove hanno posato insieme e hanno scattato una foto con l'amico di Pitt, George Clooney, e sua moglie Amal. Interessantemente, Clooney compare anche nel film.

Per l'evento, Pitt ha optato per un elegante completo nero abbinato a una maglietta nera invece di una camicia formale. De Ramon, invece, una designer di gioielli, ha sfoggiato un abito bianco lungo fino ai piedi con una sola spalla.

La coppia ha fatto il suo debutto ufficiale sulla passerella rossa, dopo aver fatto la loro prima uscita insieme al Gran Premio di Silverstone in luglio.

Le voci sulla nuova relazione di Pitt sono emerse dopo la sua separazione dalla sua compagna di lunga data, Angelina Jolie, nel 2015. La coppia ha sei figli, tre biologici e tre adottati. Questa è stata la prima uscita pubblica di Pitt con un partner dopo la fine della sua relazione con Jolie.

Nel frattempo, Jolie ha anche fatto un'apparizione al festival del cinema. Ha presentato il biopic "Maria", in cui interpreta la famosa cantante d'opera Maria Callas, il 29 agosto.

In un'intervista con "Vanity Fair", il direttore del festival, Alberto Barbera, ha menzionato di aver garantito che l'ex coppia non si scontrasse. Per evitare qualsiasi conflitto, Jolie è partita per la sua successiva première negli Stati Uniti mentre Pitt e de Ramon erano ancora al Lido. Un incontro casuale sembrava quasi impossibile.

