Brad Pitt è riuscito a evitare un possibile incontro con la sua ex moglie, Angelina Jolie, a Venezia. Durante il festival del cinema, Pitt ha deciso di fare un ingresso sontuoso insieme al suo collega e amico, George Clooney. I due attori di primo piano sono arrivati in taxi acquatico, sorridendo per le foto. Il loro film "Wolfs" ha debuttato domenica sera.

Tuttavia, sembra che Pitt sia atterrato a Venezia già sabato, con foto dei paparazzi che mostrano la sua presenza con la sua ragazza, Ines de Ramon. Nel frattempo, Jolie aveva già presentato il suo nuovo film "Maria" il giovedì e sarebbe partita subito dopo.

La trama del nuovo film di Brad Pitt e George Clooney

"Wolfs" è un mix di crime e commedia che rappresenta la prima collaborazione tra le megastar George Clooney e Brad Pitt dal film commedia spionaggio "Burn After Reading" del 2008. Jon Watts, noto per il suo lavoro su "Spider-Man", dirige il progetto. In "Wolfs", Clooney interpreta un abile risolutore di problemi, o "fissatore", inviato per cancellare ogni traccia di una scena del crimine per un cliente ricco a New York. Per caso, un altro fissatore (Pitt) si presenta sulla scena, costringendo i due individui solitari a fare squadra.

Oltre a Clooney e Pitt, "Wolfs" vanta i talenti di Amy Ryan ("Sugar") e Austin Abrams ("Euphoria").

Durante il Festival del Cinema, la disponibilità del film di Brad Pitt e George Clooney "Wolfs" ha generato molto clamore, attirando numerosi appassionati di cinematografia. Dopo il loro ingresso sontuoso, Pitt e Clooney hanno partecipato a una coinvolgente sessione di domande e risposte sulla loro collaborazione in "Wolfs" e sulle sfide che hanno affrontato durante le riprese.

