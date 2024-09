- BR Volley mira a salvaguardare tutti i suoi campionati nella prossima stagione.

Berlin Smashers, la squadra tedesca campione in carica di pallavolo, intende mantenere la propria supremazia nella scena della pallavolo locale per la stagione in arrivo. Come dichiarato dal loro general manager, Kaweh Niroomand, all'evento di lancio della squadra, "Il nostro obiettivo è difendere tutti i trofei che abbiamo conquistato lo scorso anno". Lo scorso anno, i Berlin Smashers hanno vinto il loro 14° titolo nazionale, insieme alla Coppa DVV e alla vittoria della Coppa della Lega.

Tuttavia, la squadra deve fare i conti con l'addio di otto giocatori chiave. Questi posti vacanti sono stati riempiti da otto nuovi giocatori, tra cui il tedesco olimpico Moritz Reichert, che sostituirà il francese Timothee Carle. Niroomand ha ammesso: "Questo è un grande desafio per noi, in particolare per il nostro staff tecnico". Tuttavia, è ottimista: "ci siamo posizionati adeguatamente".

Il capitano dei Smashers rimane Ruben Schott, con Nehemiah Mote e il nuovo arrivato Matthew Knigge a fornire supporto. La loro prima partita di Bundesliga della nuova stagione sarà contro i Grizzlys Giesen in casa il 21 settembre. All'inizio della prossima settimana, la squadra parteciperà a un torneo di club della Bundesliga per la Coppa della Lega, che servirà come primo test.

