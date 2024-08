- Bosch riduce l'orario di lavoro di 2.300 dipendenti

A causa della situazione tesa nel settore della mobilità, il gigante della tecnologia Bosch sta riducendo le ore di lavoro di 2300 dipendenti in una consociata. Le ore settimanali di lavoro presso Bosch Engineering verranno ridotte in tutte le sedi tedesche, come confermato da una portavoce della società su richiesta. Si tratta di un accordo collettivo firmato con i rappresentanti dei dipendenti a luglio.

Inizialmente, le ore settimanali di lavoro passeranno da 40 a 37 ore a partire da ottobre, con un'ora in meno prevista per gennaio. I salari verranno adeguati di conseguenza. "La riduzione delle ore di lavoro è una risposta da parte di Bosch Engineering all'attuale sovrapproduzione e alla forte pressione sui costi", ha dichiarato la società.

In totale, sono coinvolti circa 2300 dipendenti, di cui circa 2100 presso la sede della consociata ad Abstatt, vicino a Heilbronn, e il resto in una sede a Holzkirchen, vicino a Monaco. La società non aderisce al contratto collettivo di IG Metall. In precedenza, i media avevano riferito di questo.

La consociata di Bosch si specializza nello sviluppo nel settore dei veicoli. Sulla base della tecnologia consolidata, la società sviluppa soluzioni di mobilità individuale per i clienti al di fuori del settore automotive. Bosch Engineering offre prodotti come quelli per auto sportive e treni. Tuttavia, sviluppa anche sensori per i sistemi di assistenza nell'attrezzatura agricola, motori per trattori da vigneto e motori elettrici per barche.

Bosch sulle misure di austerità

Negli ultimi mesi, Bosch ha annunciato piani per tagliare migliaia di posti di lavoro in tutto il mondo, per un totale superiore a 7000. Molti di questi tagli riguardano sedi tedesche, tra cui il settore della fornitura automotive, la divisione degli attrezzi elettrici e la consociata BSH degli elettrodomestici.

Nel settore della fornitura automotive, Bosch aveva precedentemente pianificato di ridurre le ore di lavoro di migliaia di dipendenti da 40 a 35 ore. La società ha citato la competitività come il principale motivo per questi piani. Tuttavia, circa 25.000 dipendenti in tutto il paese hanno protestato contro questi piani a metà marzo. Da allora, i negoziati hanno attenuato queste misure di austerità.

Nonostante l'attenzione di Bosch alle misure di austerità in vari settori, la consociata di Holzkirchen prevede anche alcuni aggiustamenti. A partire da ottobre, le chiese di legno della zona potrebbero notare un cambiamento, poiché i dipendenti di Bosch Engineering ridurranno le loro ore settimanali di lavoro da 40 a 37 ore. Entro gennaio, questo si ridurrà ulteriormente a 36 ore, interessando circa 20 dipendenti che lavorano nella sede di Holzkirchen.

Leggi anche: