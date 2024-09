Bosch attenua le aspettative di costi più accessibili delle pompe di calore

Il CEO di Bosch, Stefan Hartung, non si aspetta significativi sconti sui prezzi delle pompe di calore. Nonostante una diminuzione della domanda per questi dispositivi, ha messo in guardia: "Non dobbiamo aspettarci che diventino più economici a breve", ha dichiarato al gruppo Funke. I materiali di qualità come il rame, il cui prezzo è dettato dal mercato globale, sono essenziali per le pompe di calore. Inoltre, la produzione è in calo. Hartung prevede che "le pompe di calore probabilmente non saranno mai più economiche di una caldaia a gas base".

Bosch prevede di investire oltre un miliardo di euro nello sviluppo e nella produzione di pompe di calore entro il 2030. Tuttavia, secondo l'Associazione tedesca dell'industria termica, sono state vendute solo 90.000 pompe di calore nel primo semestre del 2024, meno della metà rispetto all'anno precedente. La Germania aveva pianificato di installare 500.000 pompe di calore all'anno a partire dal 2024.

Hartung ha descritto la situazione attuale come un "periodo di magra", con la nuova Legge sull'energia edilizia che crea confusione tra i clienti. "Le persone si trattengono e osservano", ha notato. "Ma sono ottimista: questa decisione di acquisto verrà solo rimandata". Le pompe di calore sono una soluzione eccellente per passare a un sistema di riscaldamento più ecologico, sostituendo le caldaie a olio e gas con opzioni meno dannose.

Il Ministero federale dell'Economia ha assicurato ad agosto che non ci sarebbero stati tagli al budget per il finanziamento statale nel settore dell'edilizia, come l'installazione di pompe di calore, nell'anno successivo. Il finanziamento sarebbe rimasto invariato.

