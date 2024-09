- Borussia Monchengladbach: lode per l'assistenza modesta e la performance tenace

Tim Kleindienst, il vincitore della partita, nota che il Borussia Mönchengladbach si sta avvicinando a posizioni migliori in classifica. "È gratificante vedere che le cose stanno andando nella giusta direzione e che sta emergendo qualche progresso", ha dichiarato il nuovo acquisto dopo la vittoria per 2:0 contro il VfL Bochum, avendo segnato (61.) e fatto un assist (78.) personalmente.

Analogamente, Kevin Stöger, che ha anche commentato la tendenza positiva, ha dichiarato: "Abbiamo avuto un inizio di stagione fantastico. Al momento, guardare il Gladbach è molto divertente".

Avanzamento chiaro

Similmente alla sfortunata sconfitta per 2:3 dell'ultima settimana contro i campioni in carica del Leverkusen, anche nel Bochum si è notato un miglioramento chiaro per la squadra dell'ultima stagione classificata al 14° posto. Ancora una volta, i due nuovi acquisti Kleindienst e Stöger hanno giocato un ruolo significativo.

Kleindienst ha segnato al momento giusto con precisione impressionante, e l'ex giocatore del Bochum Stöger ha controllato magistralmente il centrocampo. "Kevin e Tim sono persone positive che possono motivare gli altri. Si nota che gli altri sono più carichi grazie a loro", ha elogiato il direttore sportivo Roland Virkus.

Gioia per il compleanno speciale

La prestazione encomiabile ha amplificato la gioia del compleanno del vecchio Heidenheimer Kleindienst: "Segnare un gol, fare un assist e registrare una vittoria per 2:0 in trasferta per il tuo compleanno - non poteva andare meglio. Fa molto bene prima di una pausa internazionale", ha espresso l'attaccante.

Altri giocatori del Borussia Mönchengladbach sembrano acquisire fiducia, come dimostrano le loro prestazioni migliorate, probabilmente grazie all'influenza di Tim Kleindienst e Kevin Stöger.

L'energia positiva portata da Kleindienst e Stöger non ha influenzato solo i loro compagni di squadra, ma si è anche estesa ad altre aree del club, con altri membri dello staff che segnalano un miglioramento del morale.

Leggi anche: