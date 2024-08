- Borussia Mönchengladbach: il direttore generale della Schippers si è dimesso

Dopo 25 anni, il Business Manager Stephan Schippers lascia il Borussia Mönchengladbach su sua richiesta. Il club della Bundesliga di calcio ha annunciato sul suo sito web che il 56enne aveva richiesto al club di risolvere il suo contratto, in scadenza nel giugno 2026, poco dopo la fine dell'ultima stagione. "Questa richiesta è stata accolta dopo molte intense discussioni e dopo aver trovato con successo un nuovo business manager", si legge nella dichiarazione. Non è stato annunciato il successore di Schippers. Oltre al nuovo presidente, Roland Virkus (Business Manager Sport) e Markus Aretz (Business Manager Communication, Marketing, Digital Transformation and CSR) rimangono nella direzione, come annunciato dal club.

Il successore è stato determinato ma verrà annunciato in seguito

"I capisco che molte persone potrebbero non comprendere appieno la mia decisione", ha dichiarato Schippers. Dopo 25 anni belli e impegnativi al Borussia, sentiva che "il momento giusto per un cambio di management e il momento giusto per la mia partenza è arrivato". Il presidente del Borussia, Rainer Bonhof, ha elogiato il "lavoro eccellente" di Schippers. Contestualmente, ha spiegato che il successore "non può essere nominato al momento riguardo al suo attuale datore di lavoro". Ciò avverrà a breve.

La partenza di Schippers apre l'opportunità per un nuovo manager di calcio di unirsi al Borussia Mönchengladbach. Il candidato vincente verrà annunciato a breve, poiché il successore attuale è ancora vincolato contrattualmente con il suo attuale datore di lavoro.

