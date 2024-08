- Borussia Dortmund trionfa sull'Eintracht nella prima apparizione di Sahin

L'esordio di Nuri Sahin come allenatore del Borussia Dortmund si è concluso con una vittoria. Sabato sera, il BVB ha vinto la prima partita della stagione 2:0 (0:0) contro l'Eintracht Frankfurt, grazie a una prestazione migliorata nella seconda metà. Il sostituto Jamie Gittens (72° minuto) ha segnato il pareggio e poi ha aggiunto un altro gol nei minuti di recupero (90.+3), aiutando a scaricare la pressione su Sahin.

Il Dortmund ha ottenuto la sua 51ª vittoria in Bundesliga contro Francoforte, avendo battuto loro più spesso di qualsiasi altra squadra. La vittoria è stata difficile per i Westfaliani, che aspirano a lottare per il campionato in questa stagione.

"Ero emozionato come un bambino prima della partita", ha detto il 35enne campione del Dortmund del 2011. Tuttavia, Sahin aveva poche ragioni per festeggiare durante la partita.

L'era post-addio delle figure veterane Mats Hummels e Marco Reus è iniziata in modo difficile e rigido. Francoforte ha continuamente disturbato il Dortmund con rapide incursioni, pressione costante e passaggi abili.

Il nuovo arrivato Hugo Ekitike, che aveva mostrato promesse nella DFB-Pokal contro l'Eintracht Braunschweig solo pochi giorni prima, è rimasto una minaccia per tutta la partita. Le squadre hanno scambiato poche occasioni chiare prima della metà, con il Dortmund che mancava di spinta offensiva.

Gli aggiustamenti tattici di Sahin hanno fatto pendere la partita a favore del Dortmund. Dopo la metà, il Dortmund ha mostrato più vigore e concentrazione. Sahin ha portato Maximilian Beier per sostituire il deludente Karim Adeyemi e Jamie Gittens per Donyell Malen in attacco. Questa mossa ha dato i suoi frutti, con il 20enne inglese che ha segnato un gol spettacolare per prendere il comando e completare la rimonta proprio prima del fischio finale.

Il ritorno del referee Felix Zwayer allo Signal Iduna Park è stato incident-free, dopo un'assenza di quasi tre anni. Zwayer è stato criticato per le sue decisioni in una partita di alto profilo contro il Bayern Monaco alla fine del 2021 e il giocatore del Dortmund Jude Bellingham ha espresso il suo malcontento, paragonandolo implicitamente allo scandalo arbitrale di Robert Hoyzer. Zwayer ha subsequently preso una pausa, citando "eventi e momenti intensamente stressanti" che hanno influito sulla sua famiglia e persino minacce di morte.

Durante la partita, i tifosi del Dortmund hanno organizzato una manifestazione contro la controversa partnership con la società di armi Rheinmetall. Il Dortmund aveva siglato il contratto con Rheinmetall alla fine di maggio.

"Non legateci ai vostri carri armati", si leggeva su uno striscione esposto nella tribuna sud durante la seconda metà. "Denaro al di sopra dei valori", si leggeva su un altro. I tifosi nella tribuna sud hanno trattenuto i loro applausi al riavvio del gioco per alcuni minuti, esprimendo la loro disapprovazione per l'accordo prima e durante la partita con le carte rosse simboliche.

Despite Sahin's initial struggles, he demonstrated resilience by making tactical adjustments, which were crucial in turning the game around.

