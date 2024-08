- Borussia Dortmund preferisce un roster ridotto - Sahin discute di trasferimento di Brunner

Il manager del Borussia Dortmund Nuri Sahin ha suggerito potenziali cambiamenti nella sua squadra prima della chiusura della finestra di trasferimento il 30 agosto. "Penso che ci saranno ancora alcuni spostamenti sulla parte uscita. Alcuni giocatori potrebbero trovare difficile adattarsi alle nuove aggiunte e alla dimensione complessiva della squadra", ha dichiarato Sahin, prima della partita di apertura della Bundesliga del Borussia Dortmund contro l'Eintracht Frankfurt alle 18:15.

Due giocatori, l'attaccante Youssoufa Moukoko e il centrocampista Salih Özcan, sono stati segnalati come in vendita. Nessuno dei due ha giocato nella squadra che ha vinto per 4-1 contro il Phoenix Lübeck nella partita di coppa dello scorso fine settimana. Riguardo a Moukoko, che è stato recentemente associato al Betis Siviglia, Sahin ha spiegato: "Gli ho chiarito la sua situazione. Non sarà facile per lui ottenere del tempo di gioco. Vuole giocare. Questo è risolto. Ogni giocatore sa dove si trova con me".

Sahin: "Non possiamo fare promesse"

Il manager si lamenta ma accetta che il Borussia Dortmund ha già perso un prospetto sotto forma di Paris Brunner, un anno più giovane, che ha rejoint l'AS Monaco. "Non possiamo fare promesse, questo club è troppo grande. Cosa dovrei fare? Dire a qualcuno 'Se estendi, sarai nella formazione titolare'. Non funziona così".

Non è stato raggiunto un accordo perché Brunner era insoddisfatto delle prospettive mostrate. Il promettente giocatore, votato come il migliore al Mondiale Under 17, cercava un posto fisso nella squadra professionistica, ma il Borussia Dortmund non poteva garantirlo. Monaco, partecipante alla Champions League francese, ha prestato subito Brunner al Cercle Brugge per un anno.

Assenza di Guirassy

L'attaccante Serhou Guirassy, che si sta riprendendo bene da un infortunio al ginocchio, è l'unico assente nella rosa. Sahin attende con impazienza il suo debutto in Bundesliga come allenatore del Borussia Dortmund: "Questo giorno è speciale per me in due modi. Innanzitutto, mia figlia compie gli anni, che è un evento importante per me. In secondo luogo, ho atteso con impazienza la prima partita casalinga in Bundesliga come un bambino. Siamo pronti".

