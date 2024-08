- Borussia Dortmund affronta le speculazioni sul trasferimento di Moukoko: "Il mercato dei trasferimenti rimane attivo"

La dirigenza del Borussia Dortmund è stata riservata sui rumors che circondano la possibile partenza della stella dell'attacco Youssoufa Moukoko. "La finestra di trasferimento è ancora aperta per un altro paio di giorni. Continueremo a discutere", ha detto il direttore sportivo Sebastian Kehl dopo la vittoria per 4-1 del Dortmund contro il 1. FC Phoenix Lübeck nel primo turno della DFB-Pokal ad Amburgo. "Al momento, non sono state prese decisioni. Dobbiamo osservare e vedere come si sviluppano gli eventi".

Il 19enne Moukoko e il centrocampista Salih Özcan (26) sono stati esclusi dalla rosa dal nuovo allenatore del BVB Nuri Sahin per la prima partita ufficiale della nuova stagione calcistica. Sahin ha sottolineato che la sua decisione riguardo a Moukoko non era legata ai piani di trasferimento del calciatore.

I media spagnoli: il Betis Siviglia ambisce a Moukoko

"Non è una mia decisione. Mi occupo di questioni sportive. È stata una scelta sportiva per entrambi i giocatori", ha detto il 35enne Sahin dopo il suo debutto come nuovo allenatore. "I ragazzi hanno allenato bene. Ma posso portare con me solo un numero limitato. È semplicemente capitato che fossero quei due ragazzi".

Secondo fonti spagnole, il Betis Siviglia è interessato a ottenere la firma di Moukoko e ha presentato un'offerta. Con il Dortmund che ha un'ampia scelta in attacco, le possibilità del calciatore, che ha affinato le sue abilità al FC St. Pauli e poi a Dortmund, di ottenere un regolare minutaggio sono minime. Di recente, il Dortmund ha portato Maximilian Beier dalla TSG Hoffenheim dopo la partenza di Niclas Füllkrug per il West Ham United. L'Olympique Marseille, lo Stade Reims e il Nottingham Forest sono anche segnalati come interessati a Moukoko. A Dortmund, il due volte internazionale ha ancora un contratto fino a giugno 2026.

La finestra di trasferimento è ancora aperta per alcuni giorni, il che consente di discutere potenziali trasferimenti per giocatori come Youssoufa Moukoko. Nonostante i media spagnoli suggeriscano che il Betis Siviglia è interessato al trasferimento di Moukoko, non sono state prese decisioni dal Borussia Dortmund.

