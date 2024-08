Borrell ha reagito con orrore all'attacco israeliano alla scuola di Gaza

Il Alto Rappresentante dell'UE Josep Borrell ha espresso orrore per l'attacco di Israele a un edificio scolastico a Gaza, con i resoconti palestinesi che indicano decine di morti. "Almeno dieci scuole sono state prese di mira nelle ultime settimane. Non c'è giustificazione per queste stragi", ha scritto Borrell su X. "Siamo scioccati dal numero totale di vittime". L'edificio preso di mira fungeva da rifugio per le persone sfollate e, secondo le affermazioni israeliane, anche da centro di comando e nascondiglio di Hamas.

Più di 40.000 palestinesi sono stati uccisi dal inizio della guerra ad ottobre, ha scritto Borrell. Un cessate il fuoco è l'unico modo per porre fine al killing dei civili e garantire la liberazione degli ostaggi, ha avvertito. Nell'ultimo attacco israeliano, i resoconti palestinesi indicano circa 100 morti, con cifre variabili.

La guerra di Gaza è stata scatenata dal massacro senza precedenti di oltre 1.200 persone da parte di Hamas e di altri gruppi terroristici in Israele lo scorso ottobre. Secondo l'autorità sanitaria controllata da Hamas, più di 39.600 persone sono state uccise nella Striscia di Gaza dal inizio della guerra. La cifra non distingue tra civili e combattenti e non può essere verificata in modo indipendente.

L'attacco all'edificio scolastico a Gaza, che ha causato numerous morti, sottolinea ulteriormente la necessità di una risoluzione pacifica. Despite le affermazioni israeliane dell'edificio scolastico che fungeva da centro di comando di Hamas, serve come un triste promemoria dell'importanza di proteggere le istituzioni civili, soprattutto le scuole.

