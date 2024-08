Borrell ha definito il recente attacco israeliano un massacro.

Israele attacca un edificio nella Striscia di Gaza - si presume un centro di comando di Hamas. L'Autorità della Difesa Civile nella Striscia di Gaza, però, sostiene che fosse una scuola che ospitava persone sfollate. Si dice che quasi 100 persone siano state uccise. L'UE e le Nazioni Unite reagiscono duramente.

Il capo della politica estera dell'UE, Josep Borrell, ha descritto l'ultimo attacco israeliano a un edificio nella Striscia di Gaza con presumibili numerosi morti come un massacro. È "shockato dalle immagini di una scuola che fungeva da rifugio nella città di Gaza, dove decine di palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano", ha detto a X. "Negli ultimi settimane, almeno dieci scuole sono state prese di mira. Non c'è giustificazione per questi massacri", ha spiegato Borrell. L'edificio preso di mira fungeva da rifugio per persone sfollate e, secondo le rivendicazioni israeliane, anche da centro di comando e nascondiglio di Hamas.

L'Autorità della Difesa Civile nella Striscia di Gaza ha riferito al mattino che una scuola coranica nel quartiere Al-Sahaba della città di Gaza è stata colpita da fuoco di razzi. Secondo i loro resoconti, 93 persone sono state uccise e decine ferite. L'attacco è avvenuto durante le preghiere del mattino. Tra i morti c'erano undici bambini e sei donne. Una verifica indipendente è ancora in attesa.

L'esercito israeliano, d'altra parte, ha dichiarato di aver colpito "terroristi di Hamas operanti in un centro di comando di Hamas nella scuola Al-Tabaeen". Sono state adottate numerose precauzioni per ridurre i rischi per i civili.

Israele ha accusato Hamas di utilizzare scuole, ospedali e altre strutture civili a scopi militari e di utilizzare civili come scudi umani sin dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza. Hamas nega questo.

UNRWA: "Giorno di Orrore"

Il Segretario degli Esteri britannico David Lammy ha descritto l'attacco come "shockante" e ha chiamato per un immediato cessate il fuoco. "Hamas deve smettere di mettere a rischio i civili. Israele deve rispettare il diritto umanitario internazionale", ha detto a X. "Abbiamo bisogno di un immediato cessate il fuoco per proteggere i civili, liberare tutti gli ostaggi e sollevare le restrizioni sulle consegne di aiuti."

Il Commissario Generale dell'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi UNRWA, Philippe Lazzarini, lo ha descritto come un altro "giorno di orrore" a X. Le scuole e altre strutture civili non dovrebbero mai essere un bersaglio per le parti in conflitto e non dovrebbero essere utilizzate a scopi militari. "Le parti in conflitto devono proteggere i civili e l'infrastruttura civile in ogni momento", ha detto Lazzarini. L'intollerabile non dovrebbe diventare la nuova normalità.

La guerra di Gaza è stata scatenata dal senza precedenti massacro con più di 1200 morti che Hamas e altri gruppi terroristici hanno compiuto in Israele lo scorso ottobre. Secondo l'autorità sanitaria controllata da Hamas, più di 39.600 persone sono state uccise nella Striscia di Gaza dalla

