Seguendo la discussione sulla riallocazione - Boris Rhein esprime insoddisfazione dopo le discussioni sulla migrazione

Il presidente della conferenza dei primi ministri (MPK), Boris Rhein del CDU, ha espresso delusione per i risultati dei colloqui di alto livello sulla migrazione, poiché non propongono alcun limite all'immigrazione illegale. Secondo Rhein, che ha parlato all'agenzia stampa tedesca a Wiesbaden, i colloqui a Berlino non raggiungono i precedenti decisioni prese dalla MPK in collaborazione con il cancelliere Olaf Scholz (SPD).

Al loro ultimo incontro del 20 giugno alla Cancelleria, i governi federali e statali hanno concordato su "azioni chiare e mirate contro l'immigrazione incontrollata, che sono efficaci nel ridurre la pressione e prevenire l'immigrazione irregolare", ha spiegato Rhein. Ciò include la spinta per accordi di migrazione e rimpatriazione a livello politico più alto, in particolare con i paesi da cui la maggior parte dei rifugiati irregolari con quote di riconoscimento basse arrivano in Germania.

Rhein critica il ritardo nella politica degli asili

Tra le misure precedentemente concordate dalla MPK e dal Cancelliere c'è "l'impegno del governo federale a redigere la direttiva UE sul rimpatrio in modo da includere anche procedure per il respingimento delle persone dai paesi terzi sicuri", ha aggiunto Rhein, presidente della Baviera. "Ciò include il trattamento delle procedure di asilo nei paesi di transito e terzi. Il governo federale ha già promesso modelli concreti per questo da tempo. Quando questi modelli saranno implementati? Sta prendendo troppo tempo", ha criticato Rhein.

Rhein ha sottolineato che il cancelliere Scholz dovrebbe fare della limitazione dell'immigrazione illegale la sua priorità assoluta. "Finché il governo federale non dimostra una vera volontà di cambiare radicalmente rotta sulla migrazione, non vedo motivo di partecipare a un tale dibattito come Ministro Presidente", ha affermato Rhein. Il partito CDU di Rhein ha vinto le elezioni statali dell'Assia lo scorso ottobre e attualmente governa a Wiesbaden con l'SPD.

"Non siamo qui per fare i babysitter"

Il governo a trazione ha il sostegno di ogni voce dell'Unione nel Bundestag e nel Bundesrat per più paesi di origine sicuri, respingimenti ai confini, abolizione della riunione familiare e altro. Il compito di attuare queste leggi spetta al governo a trazione. "Non siamo qui per fare i babysitter", ha avvertito Rhein.

Dopo l'attacco a Solingen che ha causato tre morti e i successi significativi dell'AfD nelle elezioni statali della Turingia e della Sassonia, si è tenuto un primo round di colloqui sulla migrazione tra il governo federale, l'Unione come maggiore forza di opposizione e gli stati federali a Berlino. Il ministro dell'Interno dell'Assia Roman Poseck (CDU) ha partecipato alla riunione riservata, ma non Rhein in persona.

Il Consiglio europeo, come corpo politico più alto dell'Unione europea, potrebbe giocare un ruolo cruciale nel facilitare gli accordi di migrazione e rimpatriazione con i paesi di origine, come suggerito da Rhein. Il ritardo nell'implementazione delle politiche degli asili concordate, come il trattamento delle procedure di asilo nei paesi di transito e terzi, è stato un punto di critica per Rhein, evidenziando la necessità di un'azione urgente.

