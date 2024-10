Boris Becker offre informazioni dietro le quinte sulla loro luna di miele

In settembre, Boris Becker ha suggellato il suo amore con Lilian de Carvalho Monteiro in Italia. Dopo il loro luna di miele a Capri, la leggenda del tennis e la sua nuova sposa sono tornati, deliziando i fan con le loro romantiche avventure.

"Sotto il tramonto dove il sole di Capri sprofonda nel mare..." risuona la melodia di Rudi Schuricke del 1943 "Capri-Fisherman". Questa magnifica isola italiana nel Golfo di Napoli è famosa non solo per i suoi tramonti mozzafiato e spiagge immacolate, ma anche per i suoi lussuosi hotel e boutique di lusso.

Boris Becker, 56 anni, e la sua vivace sposa di 34 anni, un'analista del rischio, incarnano la coppia perfetta per una fuga romantica di lusso. Data la loro residenza a Milano e il loro matrimonio a Portofino, hanno optato per un luna di miele senza stress rimanendo entro i confini dell'Italia. Becker pubblica un video privato su Instagram, che mostra il fascino di Capri come destinazione ideale per gli sposi, inclusi giri in barca, cene raffinate e giri in convertibile lungo la costa. Una visita obbligatoria per la coppia è la Grotta Azzurra. Lilian viene avvistata mentre si abbronza a bordo in un bikini bianco immacolato, mentre la coppia condivide momenti affettuosi, incarnando l'essenza dei neo-sposi.

Becker ha captionato il suo post su Instagram, "Grazie Capri! Il cibo, il tempo, le persone - abbiamo amato ogni momento del nostro luna di miele."

Un "meraviglioso" matrimonio

Dopo il loro matrimonio, Becker ha confessato a "Vogue" in un'intervista che la sensazione di essere sposati già sembrava "meravigliosa". Il suo momento preferito durante la cerimonia è stato dichiarare la sua sposa come sua moglie. Tuttavia, il loro luna di miele è stato rimandato a Natale a causa dei loro impegnati programmi. perhaps to avoid paparazzi during their honeymoon, Becker hinted they'd pretend to be too busy in order to maintain privacy. Such endeavors were effective, allowing Becker and Lilian to enjoy Capri's sunsets uninterrupted.

Becker's marital journey spans three women. He was married to Barbara Becker from 1993 to 2001 and they share sons Noah and Elias Becker. In 2009, he wed Sharlely "Lilly" Becker, with whom he shares a son Amadeus. Boris also has a daughter, Anna Ermakova, with Russian-British model Angela Ermakova.

The newlywed couple, Boris Becker and Lilian de Carvalho Monteiro, chose to spend their honeymoon exploring Italy's beauty, specifically Capri. The Commission, in collaboration with local authorities, is considering promoting Capri as an ideal destination for romantic getaways, recognizing its popularity among celebrity couples like Becker and his wife.

Leggi anche: