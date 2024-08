- Boris Becker manda i suoi auguri di Natale alla famiglia.

Mentre molte stelle sono ancora a Parigi, dove i Giochi Olimpici si concluderanno domenica (11 agosto), Boris Becker (56) sta attualmente godendo del sole in Portogallo. Non è solo, come ha mostrato ai suoi follower su Instagram. È in vacanza con la sua compagna Lilian e tutti e tre i suoi figli, Noah (30), Elias (24) e Amadeus (14).

Sotto una serie di foto sul social network, l'ex campione del mondo di tennis ha scritto: "La Squadra Becker! Ti mandiamo tutte le vibrazioni positive dell'estate dal Portogallo". Nella prima foto, Boris Becker e la sua fidanzata Lilian de Carvalho Monteiro posano con i suoi tre figli davanti a un hotel - con Amadeus, il più giovane, proprio al centro. Poi sembrano aver fatto il pieno al buffet e rilassarsi in piscina.

Boris Becker sembra essere in vacanza con i suoi due figli maggiori da qualche tempo. In un video delle vacanze di venerdì, che ha condiviso per celebrare il loro ricongiungimento, Amadeus non era ancora presente. Il figlio artista Noah ed Elias, fresco di laurea, hanno ripostato il video senza commenti nelle loro storie di Instagram. Quest'ultimo si è laureato alla New York University a maggio e lavora come modello da qualche tempo.

La quasi perfetta famiglia allargata

Noah ed Elias sono figli di Boris Becker dal suo matrimonio con Barbara Becker (57), mentre Amadeus è nato dalla sua relazione con la sua ex, Sharlely Becker (48). La figlia di Boris Becker, Anna Ermakova, non è con loro in questa vacanza in Portogallo. La 24enne sta attualmente inseguendo la sua carriera musicale e ha pubblicato il suo primo album l'8 agosto. Insieme alla sua vittoria a "Let's Dance", questo è un altro traguardo importante per la sua giovane carriera, come ha dichiarato all'agenzia di stampa spot on news in un'intervista: "La piccola me ha detto che vuole diventare una ballerina o una cantante e la risposta è stata: No, non è possibile. Si tratta di tornare a quella piccola me e dire: Sai che c'è? Proviamoci".

