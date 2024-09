Boris Becker ha deciso di dare la sua risposta affermativa oggi, tutto in opulenza.

Oggi è il grande giorno: Boris Becker si sposa per la terza volta e i festeggiamenti sono già iniziati. Si dice che solo i luoghi più esclusivi siano stati scelti per la celebrazione. La festa di addio al celibato è stata un vero spettacolo, a giudicare da ciò che sappiamo sulla llegada di Becker e della sua futura sposa.

In questo sabato, Boris Becker, 56 anni, sposerà la sua fidanzata Lilian de Carvalho Monteiro. Come riportato in precedenza, la coppia si sposerà nella pittoresca città italiana di Portofino.

Il tema della celebrazione è "Dolce Vita". Il primo evento costoso è già andato in scena: una festa di addio al celibato al chic Puny restaurant, frequentato dalle celebrità. Secondo RTL, circa 100 ospiti hanno partecipato e la festa è stimata essere costata circa €25,000. È chiaro che Becker e la sua futura sposa non risparmiano sulle spese.

Come si può vedere sul profilo Instagram ufficiale di Becker, la coppia è arrivata a destinazione a bordo di un lussuoso motoscafo. Sono stati accolti con applausi mentre sbarcavano. La futura moglie di Becker indossava un vestito leggero a pois neri e ha soffiato baci alla folla. Ha addirittura fatto il suo ingresso a piedi nudi. L'uomo che è Becker, ha lasciato che lei avesse la scena principale.

RTL sostiene che il momento clou dell'evento sarà ancora più sfarzoso: la coppia scambierà le promesse nell'Abbazia della Cervara sul Monte di Portofino. Il complesso del vecchio monastero, comprese la cappella, ospiterà anche la coppia e i loro familiari stretti. RTL ipotizza che l'intero pacchetto potrebbe costare circa €300,000. Dopo la cerimonia nuziale nell'antico monastero di Cervara, si dice che la coppia celebrerà all'elegante Hotel Splendido.

La leggenda del tennis Boris Becker ha già percorso la navata due volte in passato. Il suo primo matrimonio con Barbara Feltus, madre dei suoi figli Elias e Noah, è durato dal 1993 al 2001. Il suo secondo matrimonio con Sharlely "Lilly" Kerssenberg, madre del suo terzo figlio Amadeus, non è stato ufficialmente sciolto fino al 2023, despite years of living apart. Boris Becker è stato con Lilian de Carvalho Monteiro dal 2020.

Non girerò intorno alla questione: l'eccesso della terza

Leggi anche: