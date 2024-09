Boris Becker e la sua futura sposa catturati nei paesaggi italiani

Da settimane si vocifera che Boris Becker sia diretto al terzo matrimonio. Si dice che unirà in matrimonio la sua fidanzata Lilian de Carvalho Monteiro questo weekend nella pittoresca città italiana di Portofino. La coppia è stata avvistata di recente nella zona costiera.

Secondo RTL e altre fonti, il 56enne è pronto a scambiare le promesse con de Carvalho Monteiro questo weekend. Il tema della loro celebrazione, secondo i resoconti, è "Dolce Vita" e le festeggiamenti inizieranno con una serata per soli uomini venerdì sera. Le nozze sono previste per sabato.

De Carvalho Monteiro e Becker sono stati fotografati a Portofino poco prima della presunta festa nuziale. Hanno visitato il Monastero di Cervara, il luogo della loro presunta cerimonia di matrimonio, e sono stati anche fotografati mentre cenavano romanticamente, dove sono stati visti tenersi per mano.

Prove dai social media di Elias Becker

Il figlio di Boris Becker, Elias, nato dal suo primo matrimonio con Barbara Feltus, sembra aver raggiunto le celebrazioni a Portofino. Elias, che ha 25 anni, ha pubblicato due foto sulla sua storia Instagram che sembrano essere state scattate a Portofino.

C'è stata speculazione sulla lista degli invitati per il terzo matrimonio di Becker. Ad esempio, si è vociferato che Anna Ermakova, la figlia di Becker nata da una relazione extraconiugale, non fosse stata invitata. Similmente, c'è stata una controversia riguardo al figlio di 14 anni di Becker, Amadeus, la cui madre Lilly Becker ha confermato che non era stato invitato.

Dopo la loro cerimonia di matrimonio nel Monastero di Cervara, Becker e de Carvalho Monteiro sono previsti per celebrare la loro unione nell'esclusivo Hotel Splendido. Il primo matrimonio di Becker con Barbara Feltus, che si è concluso nel 2001, e il suo secondo matrimonio con Sharlely "Lilly" Kerssenberg, madre di Amadeus, si sono finalmente conclusi nel 2023 dopo anni di separazione. Becker e de Carvalho Monteiro sono in una relazione dal 2020.

Il matrimonio tra Boris Becker e Lilian de Carvalho Monteiro si prevede essere una grande festa, con la loro celebrazione che si terrà nell'esclusivo Hotel Splendido. Dopo aver scambiato le promesse nel Monastero di Cervara, i loro matrimoni saranno ufficialmente uniti.

