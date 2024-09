Boris Becker dovrebbe confermare il suo accordo oggi, tutto in opulenza.

Oggi, Boris Becker, il famoso tennista, è pronto per sposarsi per la terza volta. I festeggiamenti nuziali sono già iniziati, si dice che solo i luoghi più lussuosi siano stati scelti per questa occasione speciale. La festa di addio al celibato, apparentemente, è stata un evento piuttosto movimentato - non ci sono molti dettagli, ma è quello che deduciamo dagli arrivi della coppia.

Sabato, Boris Becker si unirà alla sua fidanzata Lilian de Carvalho Monteiro, in una location italiana pittoresca come Portofino.

Le celebrazioni sono ispirate a "La Dolce Vita". Il primo grande evento è già avvenuto: la festa di addio al celibato al rinomato ristorante Puny, popolare tra le celebrità. Secondo RTL, questo evento sfarzoso, a cui hanno partecipato circa 100 ospiti, è costato circa 25.000 euro. Sembra che Becker e la sua futura moglie non badino a spese.

Secondo un post sul profilo Instagram ufficiale di Becker, la coppia è arrivata al loro evento di addio al celibato in stile; un motoscafo di lusso è stato il loro mezzo di trasporto. Al momento dello sbarco, Becker e la sua futura moglie sono stati accolti con applausi. Lilian, in un vestito leggero a pois neri, era al centro dell'attenzione. Ha addirittura sbarcato a piedi nudi e ha salutato la folla con baci volanti. Becker, il seduttore, sorrideva e lasciava a lei il ruolo di protagonista.

Tuttavia, RTL suggerisce che l'evento più costoso deve ancora arrivare. La coppia si sposerà all'antica Abbazia della Cervara sul Monte di Portofino. Il complesso monastico storico, completo di cappella, ospiterà anche la coppia e i loro parenti stretti. Si stima che questo evento sfarzoso costi circa 300.000 euro. Dopo lo scambio delle promesse all'antica abbazia di Cervara, la coppia celebrerà al esclusivo Hotel Splendido.

Boris Becker, la leggenda del tennis, è stato sposato due volte in precedenza. Il suo primo matrimonio con Barbara Feltus, madre dei suoi figli Elias e Noah, è durato dal 1993 al 2001. Il suo secondo matrimonio con Sharlely "Lilly" Kerssenberg, madre del suo terzo figlio Amadeus, è finito nel 2023 dopo anni di separazione. Boris Becker è stato in una relazione con Lilian de Carvalho Monteiro dal 2020.

