Boris ama indossare la sua camicia con i suoi figli.

I "Becker Boys" si sono riuniti. Boris Becker è in vacanza in Portogallo con i suoi figli adulti Noah e Elias. Tuttavia, il padre orgoglioso sembra meno entusiasta di un confronto a sei pacchi.

Boris Becker manda saluti dal Portogallo. L'ex campione di tennis sta godendo la sua vacanza sotto il sole del sud con i suoi due figli maggiori, Noah e Elias, dalla sua unione con l'ex moglie Barbara Becker. Sul suo account Instagram, Becker pubblica un video dalla spiaggia. "Becker Boys riuniti per l'estate in Portogallo", scrive con il video. In esso, lui e i suoi figli sono visti in abiti casual mentre si dedicano a tipiche attività vacanziere. Sono seduti in un ristorante all'aria aperta sulla spiaggia e giocano in acqua insieme. In modo particolare, quando si posano insieme a Noah e Elias, entrambi a torso nudo e con addominali impressionanti, Boris Becker tiene la camicia addosso. Se stia evitando un confronto diretto con i suoi figli muscolosi o semplicemente proteggendo la sua pelle chiara e rossa dal sole portoghese, rimane il suo segreto.

Noah, il figlio artista di Becker, e Elias, il recente laureato universitario, hanno ripostato il video nelle loro storie Instagram - ma senza ulteriori commenti. Elias Becker si è laureato alla New York University a maggio. Ha lavorato come modello per qualche tempo e può sicuramente permettersi di andare in spiaggia a torso nudo.

Quanto sono belli i vostri figli

I follower di Becker sembrano approvare ciò che vedono. "Figli fantastici, papà fantastico", si legge in un commento. "Un trio fantastico" e "Quanto sono belli i vostri figli" sono tra gli altri elogi. Ci sono anche molti cuori infuocati e rossi postati.

Boris Becker ha quattro figli da tre donne. Noah e Elias sono dal suo primo matrimonio con Barbara Becker, che è finito nel 2001. Sua figlia Anna Ermakova, che si sta facendo un nome come cantante e ha vinto lo show RTL "Let's Dance" nel 2023, è nata da una relazione. Con la sua seconda moglie, Sharlely "Lilly" Becker, da cui si è separato nel 2018, Becker ha un figlio di 14 anni di nome Amadeus. Attualmente, sta con Lilian de Carvalho Monteiro da quattro anni e si è anche fidanzato a maggio di quest'anno.

