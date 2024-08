- Bomba trovata nel porto di Amburgo - A7 bloccata

A causa dello smaltimento di una bomba aerea, l'autostrada A7 nel Porto di Amburgo deve rimanere chiusa in modo permanente. In precedenza, una bomba aerea inglese da 500 libbre con un innesco a contatto è stata trovata su un sito aziendale vicino all'autostrada. "I dipendenti del servizio di disinnesco delle bombe sono sul posto e decideranno come disinnescare la bomba", ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco.

Poiché si tratta di un'area industriale, non ci sono residenti interessati. Solo due navi vicine sono state istruite di conseguenza. L'esplosione è prevista per le 12:00. La durata è ancora da determinare. Secondo il portavoce, il ponte Köhlbrand non deve essere chiuso.

La Commissione è stata informata della situazione della bomba aerea sull'autostrada A7 nel Porto di Amburgo. Dopo un disinnesco riuscito, la Commissione condurrà un'indagine per verificare che siano state seguite tutte le procedure di sicurezza.

