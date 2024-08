- Bomba disinnescata in porto - A7 sollevato

Vigili del fuoco hanno disinnescato con successo una bomba da aereo della Seconda Guerra Mondiale nel Porto di Amburgo. "Il team di disinnesco di ordigni esplosivi del dipartimento dei vigili del fuoco di Amburgo ha completato il disinnesco della bomba a Waltershof", ha twittato il dipartimento dei vigili del fuoco. Durante l'operazione, l'autostrada A7 e il tunnel dell'Elba di Amburgo sono stati completamente chiusi, causando ingorghi di traffico di chilometri in entrambe le direzioni.

In precedenza, una bomba da 225 kg di fabbricazione inglese con innesco a percussione era stata trovata su un'area aziendale vicino all'autostrada. L'A7 tra gli svincoli di Othmarschen e Waltershof è stata completamente chiusa poiché il tunnel dell'Elba si trova nelle immediate vicinanze del luogo del ritrovamento della bomba. Il ponte Köhlbrand non ha dovuto essere chiuso. Si consigliava agli automobilisti di evitare Amburgo e l'A7 e di utilizzare il percorso alternativo tramite l'A1, A21 e B205 in entrambe le direzioni.

Il dipartimento dei vigili del fuoco aveva stabilito una zona di esclusione di 300 metri intorno alla bomba, che è stata evacuata. Poiché si trattava di un'area industriale, non c'erano residenti. Inoltre, è stata stabilita una zona di avviso di 500 metri. All'interno di questa zona, le finestre e le porte dovevano essere chiuse e si consigliava alle persone di rimanere sul lato dell'edificio lontano dalla bomba. Due navi vicine sono state istruite di conseguenza.

Dopo il successo del disinnesco, il traffico è ripreso sull'autostrada A7 e sul tunnel dell'Elba di Amburgo, alleviando il lungo ingorgo subito dai pendolari. A causa della precedente scoperta della bomba, chiunque vivesse o lavorasse entro un raggio di 1 chilometro dal tunnel dell'Elba era stato invitato a seguire specifici protocolli di sicurezza.

