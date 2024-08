- Boicottaggio di Tesla di Rossmann: come reagiscono dm e altre aziende

Rossmann Annuncia Pubblicamente di Non Acquistare Più Veicoli Tesla per la Sua Flotta

Martedì, la catena di farmacie Rossmann ha annunciato pubblicamente la sua decisione di non acquistare più veicoli da Tesla per la sua flotta aziendale. Rossmann non è la prima azienda a voltare le spalle a Tesla e probabilmente non sarà l'ultima.

Le indagini di Capital rivelano che altre aziende tedesche si sono già allontanate dal produttore statunitense.

dm Anche Scettica Riguardo a Tesla

dm, un concorrente diretto di Rossmann, ha dichiarato a Capital di aver recentemente testato tre Tesla nella sua flotta. Tuttavia, Martin Dallmeier, membro del consiglio di amministrazione di dm, ha dichiarato che hanno già deciso di non aggiungere altri veicoli Tesla alla loro flotta, indipendentemente dai recenti rapporti. L'azienda non ha commentato se le azioni di Elon Musk abbiano giocato un ruolo nella loro decisione.

Il marchio di supermercati biologici Alnatura non ha piani per acquisire veicoli Tesla e attualmente non ne ha nessuno nella sua flotta. Il rivenditore di articoli outdoor Vaude, con sede sul lago di Costanza, ha già la maggior parte della sua flotta di veicoli elettrici da altri marchi rispetto a Tesla. Vaude ha dichiarato a Capital di aver deciso contro Tesla per il prossimo ordine nel aprile 2024. "Continuiamo a valutare i nostri partner lungo la catena di fornitura e continueremo a esaminare Tesla", ha scritto l'azienda.

Secondo il Center Automotive Research, ci sono circa 170.000 Tesla registrate in Germania, con circa un terzo registrate a imprese, ma queste sono per lo più piccole imprese piuttosto che corporation. Ciò è probabilmente dovuto alle condizioni sfavorevoli di Tesla per i clienti aziendali.

Il gigante del software SAP ha citato i prezzi instabili di Tesla come motivo per la sua decisione di eliminare i veicoli Tesla a febbraio e non ha cambiato la sua posizione, ha dichiarato un portavoce a Capital. "La selezione del portafoglio di marchi nella flotta SAP è una decisione strategica di business", ha detto l'azienda. "Abbiamo un portafoglio diversificato e attraente di produttori e modelli che valutiamo e regoliamo continuamente". In Germania, Tesla non era parte dell'offerta e a livello mondiale, Tesla rappresentava meno del due percento della flotta, che consiste di circa 30.000 veicoli.

Banche Ambientaliste Guardano X con Cautela

Altre corporation tedesche che cercano un'immagine sostenibile sono più caute con i dettagli specifici. Deutsche Bank e Siemens hanno rifiutato di commentare i singoli produttori quando richiesto da Capital. Siemens ha menzionato solo che offre diversi produttori di veicoli nella sua flotta aziendale.

L'Umweltbank non ha la propria flotta, ma ha notato di non essere più attiva sulla piattaforma X a causa delle sue preoccupazioni per lo sviluppo. La GLS Bank ha lasciato la piattaforma lo scorso anno, citando l'incompatibilità con i suoi valori socio-ecologici.

Nel 2023, la GLS Bank ha inoltre dichiarato che le dichiarazioni di Elon Musk e le violazioni della rete riguardo alla libertà di parola e al populismo erano problematiche. "La disinformazione, il contenuto anti-umano e anti-democratico, la diffamazione e la distorsione dei fatti hanno trovato un posto qui che non possiamo accettare", ha detto Rouven Kasten della GLS Bank.

Capital ha appreso che su un totale di 15 veicoli elettrici nella flotta della GLS Bank, uno è una Tesla. Un portavoce ha detto che valutano la Tesla in base alla qualità, all'efficienza e agli aspetti di sostenibilità. Non ci sono attualmente piani per nuovi acquisti.

