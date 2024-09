Boeing sceglie di ridurre il compenso degli executive, impone licenziamenti ai dipendenti non sindacalizzati durante una disputa di lavoro

I lavoratori temporaneamente sospesi dal lavoro conserveranno i loro benefici e avranno una settimana di pausa ogni quattro in relazione allo sciopero, come specificato nell'avviso. Tuttavia, l'avviso menziona anche che questi periodi di sospensione riguarderanno un numero significativo di dirigenti, manager e personale con sede negli Stati Uniti.

Per fortuna, i periodi di sospensione non interferiranno con la produzione dei jet 787 Dreamliner nell'impianto non sindacalizzato della Carolina del Sud, che continuerà a operare. Ortberg ha spiegato nell'avviso che tutte le attività essenziali per la sicurezza, la qualità, il supporto ai clienti e i programmi di certificazione importanti avranno la massima priorità e continueranno.

Ortberg, che ha iniziato il suo ruolo di CEO l'8 agosto, ha dichiarato nell'avviso che lui e il team di direzione senior subiranno una riduzione proporzionale dello stipendio durante il periodo di sciopero.

"Rimane dedito a ricostruire il nostro rapporto con i dipendenti sindacalizzati e a riprendere i negoziati con il sindacato per raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso il prima possibile", ha scritto.

Lo sciopero è iniziato all'inizio di un venerdì mattina. La maggior parte della produzione di aerei commerciali dell'azienda si è fermata. I rappresentanti dell'azienda, del sindacato e dei mediatori federali si sono riuniti per i colloqui martedì. Prima dello sciopero, l'azienda aveva già implementato altre misure di risparmio, come il divieto di assunzioni, la riduzione delle spese per i viaggi e la riduzione degli acquisti dai fornitori.

"Although this is a challenging decision that affects everyone, it is a necessary step to safeguard our long-term prospects and assist us in navigating this challenging period", ha scritto Ortberg. "We will continue to provide regular updates as this situation progresses and do our best to minimize this impact."

