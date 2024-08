Boeing registra una rara vittoria sulle vendite di Airbus, nonostante i problemi di sicurezza in corso

Il costruttore di aeromobili in difficoltà ha riferito di aver ricevuto ordinativi lordi per 72 nuovi aerei nel mese di luglio, rispetto ai 59 segnalati da Airbus. La maggior parte degli ordini proveniva da compagnie di leasing aereo per il controverso 737 Max di Boeing. E molti erano legati al Salone aeronautico di Farnborough del mese di luglio, che è il luogo di molte vendite di aeromobili commerciali.

Ma si tratta di un calo relativo per il costruttore americano di aeromobili rispetto alle proprie prestazioni dello scorso anno.

Gli ordini di Boeing sono precipitati dopo un volo Alaska Airlines del 5 gennaio in cui un tappo di porta si è staccato dall'aereo mentre saliva a 16.000 piedi, lasciando un buco enorme nel fianco del jet.

I piloti sono riusciti ad atterrare l'aereo senza ferire gravemente l'equipaggio o i passeggeri, ma l'incidente ha sollevato domande sulla sicurezza e sulla qualità di Boeing, con diverse indagini federali e audizioni per gli esecutivi di Boeing davanti a funzionari governativi infuriati, insieme a limiti alla sua produzione imposti dall'amministrazione federale dell'aviazione.

Gli ordini di luglio hanno portato gli ordinativi lordi annuali a soli 228 aeromobili commerciali. Sottraendo gli ordini annullati, Boeing ha avuto solo 186 ordini netti nei primi sette mesi dell'anno. Si tratta di meno della metà dei 579 ordinativi lordi nei primi sette mesi del 2023 e dietro i 386 ordinativi lordi e i 367 ordinativi netti segnalati finora quest'anno da Airbus.

Boeing ha inoltre riferito martedì di aver consegnato 43 aerei ai clienti a luglio, lo stesso numero di luglio 2023 e leggermente inferiore ai 44 consegnati a giugno. Ma le consegne sono diminuite del 29% quest'anno rispetto al 2023, limitate a soli 218 aeromobili commerciali. Airbus ha consegnato 400 aerei nei primi sette mesi dell'anno.

Le consegne sono fondamentali per il tentativo di Boeing di tornare all'utile per la prima volta dal 2019, poiché per lo più non viene pagato fino al momento della consegna dell'aereo.

Boeing ha perso 33 miliardi di dollari dal 2019 - un numero impressionante che sottolinea quanto la società si sia allontanata dai giorni in cui le sue operazioni erano sinonimo di qualità americana.

