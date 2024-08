Boeing promette di nuovo miglioramenti nella qualità e nella sicurezza dei prodotti

In risposta alla copertura della porta della cabina scomparsa durante il volo, il costruttore aereo statunitense Boeing ha promesso nuovamente miglioramenti. La società ha condotto un'indagine tra i suoi dipendenti chiedendo "come possiamo migliorare la qualità e la sicurezza del prodotto?" e ha ricevuto circa 30.000 suggerimenti, ha spiegato Elizabeth Lund, responsabile della qualità e dell'assicurazione di Boeing, in una udienza a New York nel pomeriggio di martedì (ora locale).

Gli investigatori dell'autorità per l'aviazione degli Stati Uniti dovrebbero chiarire nel corso dell'udienza di due giorni come sia stato possibile che un pannello della porta si staccasse poco dopo il decollo di un Boeing 737-9 MAX a un'altitudine di quasi 5.000 metri. L'aereo Alaska Airlines ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza, ferendo lievemente otto passeggeri.

Stando alle indagini degli investigatori, mancavano quattro bulloni di fissaggio dalla porta difettosa. Chi li abbia rimossi rimane sconosciuto. Secondo la società, i lavori di riparazione dell'aereo nell'autunno dello scorso anno non erano stati documentati correttamente. Si tratta di "documenti che non crediamo esistano", ha dichiarato il rappresentante di Boeing Lund durante l'udienza.

Quando l'aereo è stato consegnato dal fornitore Spirit Aerosystems a Boeing alla fine di agosto dello scorso anno, i bulloni erano stati apparentemente installati, secondo il capo investigatore John Lovell. Tuttavia, prima della consegna ad Alaska Airlines il 19 settembre, erano ancora necessari lavori di riparazione su istruzione dei dipendenti di Boeing. Per questo, diversi rivetti sono stati sostituiti, per i quali i bulloni della porta dovevano essere rimossi.

Il lavoro sarebbe stato apparentemente eseguito dai dipendenti di Spirit Aerosystems sul sito di Boeing a Renton, Washington, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Tuttavia, questi dipendenti di Spirit non erano autorizzati a rimuovere i bulloni della porta e non lo hanno fatto, ha testimoniato il tecnico Michael Riney durante l'udienza. Il lavoro non è stato documentato, secondo le dichiarazioni di Boeing.

Boeing sta lavorando attivamente per implementare i miglioramenti suggeriti per migliorare la qualità e la sicurezza del prodotto, seguendo i 30.000 suggerimenti ricevuti dai suoi dipendenti. Dopo aver identificato i quattro bulloni di fissaggio mancanti dalla porta difettosa, Boeing si impegna a fare miglioramenti nei suoi processi di documentazione per prevenire simili incidenti in futuro.

