Boeing mette in atto un congelamento delle assunzioni e limita i vantaggi di viaggio di lusso dei dirigenti in mezzo a un prolungato arresto di lavoro.

Il vertice di Boeing, guidato dal direttore finanziario Brian West, ha dichiarato un blocco delle assunzioni e la sospensione dei viaggi non essenziali lunedì. Stanno addirittura valutando licenziamenti temporanei per dipendenti, dirigenti e alti papaveri.

La società sta mettendo il freno a viaggi di prima classe e business, anche per gli esecutivi di Boeing - sebbene non abbiano toccato l'argomento se l'élite userà ancora i loro jet aziendali privatamente.

Il messaggio di West è stata una reazione diretta alla disputa in corso con il sindacato International Association of Machinists and Aerospace Workers. Lo scorso venerdì, 33.000 membri del sindacato, dopo un voto del 95% contro l'accordo stretto tra la direzione del sindacato e Boeing, sono entrati in sciopero. Un altro 4% ha votato a favore della chiusura delle operazioni in uno dei maggiori produttori e esportatori degli Stati Uniti.

"Questo sciopero rappresenta una minaccia maggiore per il nostro recupero e dobbiamo intraprendere i passi necessari per conservare il contante e tutelare il nostro futuro comune", ha dichiarato West nella nota.

Boeing sta anche riducendo le donazioni caritatevoli, fermando i pasti nelle loro strutture e sospeso le apparizioni alle fiere e alle funzioni. Nel quadro del blocco delle assunzioni, Boeing sta temporaneamente sospendendo gli aumenti salariali per le promozioni. Anche se i negoziati tra il sindacato e la società dovrebbero riprendere questa settimana con un mediatore del governo federale.

Boeing sta anche valutando di tagliare la spesa con alcuni dei suoi 10.000 fornitori, secondo la nota di West.

"Sospenderemo quasi tutti gli ordini d'acquisto per i programmi 737, 767 e 777 da inviare ai nostri fornitori", ha scritto.

La situazione finanziaria di Boeing non è florida e hanno perso $33 miliardi dal 2019. Lo scorso venerdì, le agenzie di rating del credito Fitch e Moody's hanno fatto cenno alla possibilità di abbassare il rating del credito di Boeing allo status di bond spazzatura.

