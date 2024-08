Boeing interrompe le prove dei suoi modelli 777X problematici a causa di problemi strutturali identificati.

In un volo di prova, Boeing ha riscontrato problemi con un particolare componente situato tra il motore e le ali dell'aereo. Secondo l'annuncio di Boeing, hanno identificato un componente che non ha funzionato come previsto, portandoli a sostituire la parte per raccogliere informazioni sul suo funzionamento.

Il 777X, presentato da Boeing come il "più grande e efficiente aereo a due motori del mondo", avrebbe dovuto iniziare le operazioni nel 2020. Tuttavia, l'aereo ha subito numerosi ritardi e costi finanziari.

Un altro potenziale ostacolo potrebbe influire sulla sua data di lancio rivista al 2025. Boeing ha dichiarato che i voli di prova della sua flotta di quattro aerei riprenderanno non appena le condizioni lo permetteranno.

Dal suo debutto nel 1995, il 777 è stato un grande successo per Boeing, consolidando la sua posizione come aereo a corpo ampio più venduto. Il 777X avrebbe offerto alle compagnie aeree una versione aggiuntiva dell'aereo, insieme al popolare ma obsoleto 777-300ER.

Si tratta dell'ennesimo intoppo per Boeing, che attualmente sta lottando con un problema di sicurezza dopo l'esplosione a mezz'aria di uno dei suoi copriporte su un volo 737 Max operato da Alaska Airlines all'inizio di quest'anno. Secondo Boeing, un errore nella documentazione ha portato ai quattro bulloni necessari per fissare il copriporte non essere installati prima che l'aereo lasciasse la fabbrica lo scorso anno.

I problemi del 777X sono solo gli ultimi di una serie di preoccupazioni per la sicurezza e la qualità che affliggono i reparti di produzione di Boeing. Questi problemi hanno scatenato investigazioni federali multiple e accuse di whistleblower, e hanno contribuito a ritardi nelle consegne degli aerei, causando problemi per le compagnie aeree e i passeggeri in tutto il mondo.

La scorsa settimana, Boeing ha ottenuto una vittoria su Airbus negli ordini di luglio per aerei nuovi. Tuttavia, è ancora in ritardo rispetto al suo concorrente nei ordini totali dell'anno, poiché le preoccupazioni per la sicurezza continuano a danneggiare la reputazione dell'azienda.

Dal 2019, Boeing ha subito una perdita di $33 miliardi - una cifra enorme che sottolinea la significativa caduta in disgrazia dell'azienda, un tempo sinonimo di eccellenza americana.

Le azioni di Boeing (BA) hanno registrato una diminuzione del 2% nelle operazioni pre mercato di martedì. Il titolo ha subito un calo di quasi il 30% quest'anno.

–CNN's Chris Isidore e Tamara Hardingham-Gill hanno contribuito a questo report.

I ritardi del 777X e i costi finanziari rappresentano una sfida per la redditività dell'attività di Boeing. Affrontare le preoccupazioni per la qualità nei suoi reparti di produzione è fondamentale per Boeing per riguadagnare la sua reputazione e aumentare le vendite.

