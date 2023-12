Boebert annuncia che cambierà distretto congressuale per le elezioni del 2024

Tra i membri più conservatori della Camera, Boebert avrebbe dovuto affrontare una difficile rielezione nel terzo distretto del Colorado, nella parte occidentale dello Stato.

"È la mossa giusta per me personalmente ed è la decisione giusta per coloro che sostengono il nostro movimento conservatore", ha dichiarato nel video di annuncio. "Il Quarto Distretto del Colorado ha bisogno di un difensore della libertà che non si faccia scrupoli e che abbia una comprovata esperienza nel difendere i principi conservatori".

Il distretto del Colorado orientale è attualmente rappresentato dal rappresentante repubblicano Ken Buck, che ha annunciato il mese scorso che non cercherà di essere rieletto.

Boebert ha dichiarato di non essere "arrivata facilmente a questa decisione" e ha detto di essere stata spinta dalle "élite di Hollywood e dai gruppi di finanziatori progressisti", che ha accusato di aver "comprato" il seggio del 3° distretto.

All'inizio di quest'anno, il democratico Adam Frisch - che ha perso per poco contro la Boebert nelle elezioni di metà mandato del 2022 - ha annunciato che avrebbe organizzato una nuova campagna per disarcionarla nel 2024.

La Boebert ha vinto la sua corsa del 2022 per soli 546 voti. Trump ha vinto lo stesso distretto di circa 8 punti percentuali nel 2020, mentre ha vinto il 4° distretto di circa 19 punti percentuali.

Strenua alleata di Donald Trump, la Boebert ha ribadito il suo sostegno alla candidatura alla Casa Bianca dell'ex presidente nel suo video di annuncio. La Boebert ha indicato la "fine della Bidenomics" come piattaforma chiave della sua campagna di rielezione, accusando il presidente Joe Biden di inflazione.

Boebert e Biden sono stati più volte in disaccordo, e Biden ha chiamato in causa la deputata durante una recente visita al Terzo Distretto.

Durante la visita del mese scorso, Biden ha presentato le disposizioni dell'Inflation Reduction Act della sua amministrazione, che ha promesso di portare posti di lavoro alla comunità locale, mentre ha lanciato una critica tagliente a Boebert, che ha descritto come "uno dei leader di questo movimento MAGA estremo".

"Lei, insieme ad ogni singolo collega repubblicano, ha votato contro la legge che ha reso possibili questi investimenti in posti di lavoro", ha detto Biden. "E poi ha votato per l'abrogazione di parti fondamentali di questa legge, e ha definito questa legge un enorme fallimento. Sapete di essere parte di un enorme fallimento? Ditelo agli 850 coloradesi che hanno trovato un nuovo lavoro. ... Tutto ciò suona come un enorme fallimento di pensiero da parte della deputata e dei suoi colleghi".

Ethan Cohen, Donald Judd e Priscilla Alvarez della CNN hanno contribuito a questo servizio.

