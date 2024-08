- Bochum trasferisce l'attaccante Aliou Baldé

VfL Bochum ha firmato l'ottavo nuovo giocatore per la stagione prossima. Come annunciato dal club di calcio della Bundesliga, il giocatore offensivo Aliou Baldé si unirà in prestito dall'OGC Nice per un anno. Il 21enne ha rappresentato la Guinea ai Giochi Olimpici di Parigi. L'accordo di prestito include un'opzione per il VfL di acquistarlo in seguito.

"Aliou è un giocatore offensivo creativo che può creare situazioni decisive con la sua straordinaria esplosività, velocità e forte gioco uno contro uno", ha detto il direttore sportivo del VfL Marc Lettau. Il giorno prima, Bochum aveva già firmato un rinforzo per l'attacco, Myron Boadu, che si unirà anch'egli in prestito per un anno dall'AS Monaco. In questo caso, il VfL ha anch'esso un'opzione di acquisto.

