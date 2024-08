- Bochum prevede una risposta resistente dopo l'evento della Coppa.

Allenatore Peter Zeidler della squadra di calcio del Bochum si aspetta un rapido rimbalzo dalla sua squadra dopo l'eliminazione prematura nella DFB-Pokal. "Innegabilmente, la delusione è stata immensa", ha espresso, riferendosi alla sconfitta per 0:1 subita la scorsa settimana a Regensburg, che li ha resi l'unica squadra della Bundesliga a uscire al primo turno.

Rimane ottimista riguardo alla difficile sfida che affrontano sabato (15:30 CET/Sky) per l'esordio in Bundesliga contro la squadra di alto livello RB Leipzig: "Ovviamente, il nostro prossimo avversario è in una categoria diversa rispetto all'ultimo nella DFB-Pokal. Ma abbiamo una possibilità, e siamo fiduciosi di poter fare la differenza."

Tuttavia, il 62enne dovrà fare a meno dei giocatori infortunati Bernardo, Ivan Ordets, Moritz-Broni Kwarteng, Mohammed Tolba e del sospeso Dani de Wit, proprio come a Regensburg. Di conseguenza, è probabile che il difensore Jakov Medić, recentemente prestato dall'Ajax Amsterdam, si unisca alla squadra sabato, come suggerito da Zeidler. Tuttavia, l'allenatore non ha specificato se il croato partirà titolare.

