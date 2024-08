- Bochum prevede di assicurarsi la sua prima vittoria della stagione dopo il ritorno di Stöger

Il manager di calcio di Bochum, Pete Zeidler, tiene in alta considerazione Kevin Stöger mentre si prepara per l'incontro della sua squadra con il Borussia Mönchengladbach. "È un giocatore fenomenale, tutti a Bochum lo riconoscono. È nostro compito farlo brillare domani", ha dichiarato Zeidler, allenatore della squadra della Bundesliga, in vista della partita casalinga di sabato alle 15:30, trasmessa su Sky. Stöger, che ha raggiunto Gladbach quest'estate, ha giocato un ruolo cruciale nella salvezza di Bochum nella massima serie, vincendo il playoff promozione contro Düsseldorf alla fine della stagione precedente.

Despite his admiration for Stöger, Zeidler acknowledges the formidable opposition's robust squad that unfortunately suffered a 2:3 defeat to Leverkusen, the German champs, in their opening game. "Gladbach's showdown against Leverkusen was simply impressive. The level of play was top-notch. But we have a decent chance if we can bring our A-game to the pitch," Zeidler mentioned, hinting at Myron Boadu's potential debut. Furthermore, Dani de Wit, who served a ban and switched to AZ Alkmaar, seems likely to make his debut in Bochum's jersey.

