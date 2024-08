- Bochum offre incoraggiamento dopo la Coppa: "Mantenete un atteggiamento positivo"

Nonostante la loro prematura eliminazione dalla Coppa di Germania, il VfL Bochum rimane ottimista riguardo ad un promettente inizio di stagione in Bundesliga. "Avevamo previsto di fare strada nella coppa. Quell'obiettivo è stato ora frustrato. Ci sono sicuramente aree che dobbiamo migliorare," ha ammesso l'allenatore Peter Zeidler dopo la loro sconfitta per 0:1 (0:0) contro l'SSV Jahn Regensburg. "Ma sono positivo che possiamo farlo."

I giocatori del distretto della Ruhr non si tirano indietro di fronte alla sfida. Il loro primo match in campionato è una partita in trasferta contro l'RB Leipzig in programma il 15 (15:30/Sky). "Non stiamo nascondendo la testa nella sabbia," ha detto Maximilian Wittek riguardo al primo intoppo.

"L'euforia non è completamente svanita"

Il capitano Anthony Losilla ha dichiarato, "Le cose non erano così brutte, ma abbiamo perso contro una squadra di seconda divisione che eravamo heavily favoriti a battere. Dobbiamo imparare da questo. Dobbiamo rimanere speranzosi," ha richiesto il francese. Lo scorso anno, il VfL Bochum è stato eliminato al primo turno della Coppa di Germania.

In effetti, Bochum aveva iniziato la partita con grande entusiasmo. Erano riusciti a evitare la retrocessione in Bundesliga nella primavera scorsa e il nuovo allenatore Zeidler aveva infuso nuovo vigore, dando ai tifosi del VfL nuove speranze attraverso gli ultimi trial. Tuttavia, un gol di Regensburg Florian Ballas (70° minuto) e alcune occasioni perse hanno portato al loro primo inciampo. "Quello è stato un bel colpo," ha ammesso Zeidler, ma ha aggiunto rapidamente, "L'euforia non è completamente svanita."

La squadra di calcio del distretto della Ruhr, il VfL Bochum, affronterà l'RB Leipzig nel loro primo match di campionato in Bundesliga il 15. Despite the early setback in the DFB-Pokal, Losilla encourages hope, stating, "We've got to stay hopeful."

Leggi anche: