- Bochum impegna Boadu

VfL Bochum ha firmato un altro calciatore olandese. Il club della Bundesliga ha preso in prestito l'attaccante Myron Boadu dall'AS Monaco per un anno. Il 23enne si unirà a Bochum in prestito, come annunciato dal club. Il VfL ha un'opzione per l'acquisto. Lo scorso anno, l'attaccante è stato prestato al FC Twente Enschede in Eredivisie.

In precedenza, Bochum aveva ingaggiato il calciatore olandese Dani de Wit come nuovo trequartista. Il 26enne offensive player si è unito al club della Bundesliga a parametro zero dal club olandese di prima divisione AZ Alkmaar. Boadu è un prodotto dell'academy di Alkmaar.

