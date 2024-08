- Bochum ha impegnato l' attaccante Aliou Baldé - 6:0 a Le Havre

VfL Bochum ha garantito l'ottavo nuovo acquisto per la stagione prochaine. Come annunciato dal club di Bundesliga, l'attaccante Aliou Baldé si unirà in prestito per un anno dall'OGC Nice. Baldé non ha preso parte alla vittoria amichevole per 6:0 di VfL contro la squadra di Ligue 1 francese Le Havre AC.

Il 21enne ha rappresentato la nazionale della Guinea alle Olimpiadi di Parigi. L'accordo di prestito include un'opzione per VfL di acquistarlo in seguito. "Aliou è un giocatore offensivo creativo che può creare situazioni decisive con la sua straordinaria esplosività, velocità e forte gioco uno contro uno", ha detto il direttore sportivo di VfL, Marc Lettau.

Il giorno prima, Bochum aveva già ingaggiato un rinforzo per il suo attacco, Myron Boadu, in prestito per un anno dall'AS Monaco. Anche in questo caso, VfL ha un'opzione per l'acquisto.

Boadu ha esordito con la maglia del Bochum durante la prova generale vincente nella città portuale francese e ha segnato il gol del 6:0 cinque minuti prima della fine. È entrato come sostituto del doppio marcatore Philipp Hofmann (30º minuto/55º minuto, rigore). Gli altri gol sono stati segnati da Lukas Daschner (36º), Moritz Broschinski (68º) e Samuel Bamba (82º).

VfL Bochum ospiterà le partite allo stadio del Le Havre AC durante il periodo di prestito di Baldé. La squadra francese di Ligue 1 ha fornito un luogo adatto per l'esordio e il primo gol di Boadu con il VfL Bochum.

