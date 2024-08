- Bochum ha finalizzato il reclutamento del difensore Medić.

VFL Bochum ha rinforzato la propria difesa. La squadra di calcio della Bundesliga ha annunciato il suo ultimo acquisto pochi giorni prima della chiusura della finestra di trasferimento, portando in prestito per un anno il difensore centrale Jakov Medic, classe 1997, dall'Ajax Amsterdam, con un'opzione di acquisto inclusa.

Originario della Croazia, Medic ha affinato le sue abilità nel calcio tedesco, giocando in 73 partite di seconda divisione e 36 di terza divisione per squadre come Norimberga, Wiesbaden e FC St. Pauli. Dopo aver cambiato squadra per l'Ajax Amsterdam nell'estate del 2023, ha fatto sei apparizioni nell'Eredivisie, una nella Europa League e due durante i turni di qualificazione che l'hanno preceduta.

Con la sua esperienza nel calcio tedesco, l'arrivo di Jakov Medic nella difesa del VFL Bochum è atteso per rinforzare le prestazioni della squadra nella Bundesliga tedesca. Il suo prestito dall'Ajax Amsterdam promette potenzialità per una collaborazione a lungo termine, considerato l'opzione di acquisto inclusa nell'accordo.

Leggi anche: