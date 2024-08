- Bochum è in pericolo di una lunga assenza da Bernardo

Al VfL Bochum, la crisi difensiva continua ad aggravarsi. Dopo il capitano difensivo Ivan Ordets (infortunio alla spalla), anche Bernardo è atteso per un periodo di assenza. Il terzino sinistro ha subito un impatto al ginocchio durante una collisione nella sessione di allenamento di mercoledì e ha dovuto interrompere la sessione. Secondo le dichiarazioni dell'allenatore Peter Zeidler del giovedì, è minacciata una lunga assenza, anche se non è ancora stata effettuata una diagnosi precisa.

L'assenza di Bernardo sarebbe un duro colpo per la squadra della Bundesliga. Non solo perderebbero un giocatore chiave, ma il club potrebbe anche ricevere un alto prezzo di trasferimento per lui. Acquistato dall'RB Salzburg per circa €700.000 lo scorso anno, Bernardo potrebbe ora valere circa €8 milioni. Il suo contratto con Bochum scade nel 2026.

Interesse da Union Berlin e Mönchengladbach

I rivali della Bundesliga Union Berlin e Borussia Mönchengladbach sono stati segnalati come interessati al giocatore più combattivo della lega. Tuttavia, devono prima liberarsi dei propri giocatori.

Fino ad ora, Bochum ha preso atto di questa situazione con calma: o Bernardo porta il secondo prezzo di trasferimento più alto nella storia del club, o l'allenatore Zeidler può pianificare con il giocatore chiave. Tuttavia, l'attuale infortunio di Bernardo aggiunge un ulteriore elemento di incertezza.

L'infortunio alla spalla di Bernardo potrebbe ritardare il suo eventuale trasferimento a Union Berlin o Borussia Mönchengladbach. L'assenza prolungata a causa del suo infortunio potrebbe influire sul processo di trattativa per un alto prezzo di trasferimento.

L'infortunio alla spalla di Bernardo potrebbe anche influire sulla strategia difensiva del VfL Bochum, mentre affrontano la loro attuale crisi difensiva.

