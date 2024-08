BMW Serie 2 Active Engaged Touring Vehicle <unk> il minivan per gli appassionati di sport

Il primo BMW costruito su una piattaforma a trazione anteriore, la 2 Series Active Tourer, ha pochi problemi come auto usata di fascia bassa, con meno difetti della media del settore durante i controlli MOT. Tuttavia, il tasso di difetti aumenta sopra la media del segmento dal quarto al quinto anno, come mostrato dall'analisi del rapporto TÜV. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i veicoli falliscono regolarmente il test dei gas di scarico (AU) rispetto ad altri. Mentre i freni sui modelli sette anni rimangono in buone condizioni, i difetti delle giunzioni di sterzo e i tetti panoramici rumorosi diventano più frequenti da quell'età in poi. I forum online segnalano anche istruzioni di navigazione confuse e ruggine sui pannelli delle porte.

Carrozzeria e Interni

Introduzione nel 2014, la 2 Series Active Tourer, nonostante la sua età, mantiene un aspetto accattivante per un furgone, soprattutto nella sua variante più piccola. Offre un interno generoso, il tourer è altamente versatile e ha molto spazio specifico del segmento. Nonostante il tunnel di guida più grande, lo spazio dietro i sedili anteriori è adattabile, offrendo una capacità di vano bagagli espandibile a 1455 litri. Ciò si estende alla variante "Gran Tourer", il cui vano bagagli può ospitare 1905 litri, data la sua lunghezza aggiuntiva di 18 centimetri.

Motori e Trazione

Equipaggiata su una piattaforma a trazione anteriore con capacità di trazione integrale opzionale, la 2 Series van presenta un modesto motore a benzina da 1.5 litri a tre cilindri (80 kW/109 CV), che non soddisfa le promesse dinamiche e di guida del furgone. Una variante più potente da 103 kW/140 CV offre migliori prestazioni. Sopra di essa, due motori a benzina da 2.0 litri a quattro cilindri con 141 kW/192 CV e 170 kW/231 CV rendono la 2 Series la scelta ideale per le auto familiari dinamiche. Anche tra i diesel, BMW non compromette sulla potenza, offrendo motori a benzina da 2.0 litri a quattro cilindri con 110 kW/150 CV e 140 kW/190 CV, nonché un motore a benzina da 1.5 litri a tre cilindri con 85 kW/116 CV per questa classe. Introduotto nel 2018, un variante ibrida plug-in con un motore a benzina da 1.5 litri a tre cilindri da 165 kW/224 CV e più di 50 km di autonomia elettrica è ora disponibile usata per meno di €15.000. BMW offre diverse opzioni di trasmissione, con versioni automatiche per i modelli più potenti, mentre le varianti più deboli (216i e 218i, 214d, 216d e 218d) optano per trasmissioni manuali.

BMW offre un'ampia gamma di opzioni di equipaggiamento per la 2 Series Active Tourer. Le caratteristiche standard includono l'aria condizionata, la chiamata senza fili e i cerchi in lega (tranne che per i due modelli a motore base). various pre-configured lines, such as "Advantage" and "Luxury Line," emphasize technology, styling, or luxury amenities, while "Sport Line" and "M Sport" focus on dynamic exterior styling and sports seats. Optional extras, such as an electric tailgate, LED headlights, adaptive suspension, or a roof rail, may be added to vehicles.

Safety features include six airbags across all variants, with optional driver assistance systems, including lane-keeping and emergency braking. The Euro NCAP crash test in 2014 awarded the car five out of five stars.

Conclusion

La 2 Series Tourer non solo esprime sportività e lussuosità che superano gli average family vans ma dimostra anche la raffinatezza tecnica che ci si aspetta dai veicoli di lusso. Mentre i modelli più vecchi del 2014 di solito si vendono a prezzi a cinque cifre, i modelli più economici ora partono da meno di 7.000 euro. Attualmente ci sono più di 2.500 unità elencate su Mobile.de.

Le BMW 2 Series Active Tourer usate, con i loro motori robusti e le ampie opzioni di equipaggiamento, possono essere un'ottima scelta per gli acquirenti attenti al budget che cercano un'opzione solida ed economica. Con la loro età, questi veicoli potrebbero richiedere manutenzione regolare per affrontare problemi legati all'età come test dei gas di scarico difettosi, difetti delle giunzioni di sterzo o tetti panoramici rumorosi. Tuttavia, con la giusta cura, le 2 Series Active Tourer usate possono offrire esperienze di guida affidabili e piacevoli, soprattutto considerando il loro aspetto accattivante e lo spazio interno generoso.

