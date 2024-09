- BMW riduce significativamente i suoi profitti previsti.

BMW, il costruttore di automobili, ha rivisto le sue proiezioni di vendite e profitti per quest'anno. I fattori che hanno contribuito a questa revisione includono i richiami dei veicoli e gli arresti delle consegne a causa di parti difettose fornite, uniti a vendite fiacche in Cina. Di conseguenza, si prevede che il profitto prima delle imposte diminuirà di almeno il 10% rispetto all'anno precedente.

Un problema con un sistema di frenatura fornito ha interessato oltre 1,5 milioni di veicoli e ha comportato costi di garanzia milioni in questo trimestre. I ritardi nelle consegne per circa 320.000 veicoli ancora da consegnare in tutto il mondo si tradurranno in impatti negativi sulle vendite nel secondo semestre dell'anno.

Inoltre, la domanda in Cina rimane fiacca.although BMW aveva inizialmente mostrato più ottimismo rispetto ai concorrenti per le prospettive del mercato, la riluttanza dei consumatori persiste, come ha riferito BMW martedì.

Continental Crea una_allocazione provvisoria

Il fornitore Continental, che produce il sistema di frenatura integrato per BMW, ha ammesso di aver prodotto un componente elettronico difettoso. Tuttavia, le prestazioni di frenatura continuano a superare gli standard legali. "Abbiamo messo da parte riserve nell'ordine di decine di milioni di euro e riteniamo che questa quantità sia sufficiente per il problema legato alla garanzia", ha annunciato Continental.

Dopo aver emesso un avviso di profitto, il prezzo delle azioni di BMW è sceso di quasi l'8% nel pomeriggio, mentre il prezzo delle azioni di Continental è sceso del 7%. Anche le altre azioni del settore automobilistico hanno subito perdite. BMW non ha rivelato il fornitore del sistema di frenatura, ma ha annunciato che cercherà un risarcimento. Circa il 3-5% dei componenti consegnati è difettoso, ma tutti devono essere controllati.

Attualmente, l'industria automobilistica tedesca sta affrontando una crisi. Oltre alle sfide geografiche, i pesi della trasformazione, il rendimento deludente del mercato più grande, la Cina, e la domanda decrescente per i veicoli elettrici in Europa, dove le aziende hanno investito pesantemente, stanno gravando sull'industria. Volkswagen, il leader del settore, non esclude più la chiusura degli impianti e i tagli al personale in Germania. Continental, uno dei più grandi fornitori, prevede di licenziare migliaia di dipendenti, mentre ZF sta riducendo la sua forza lavoro su larga scala. Anche il leader del settore Bosch sta stringendo la cinghia.

