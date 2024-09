- BMW riduce notevolmente le proiezioni di profitto - problema di richiamo legato ai freni

Costruttore di automobili BMW ha rivisto le sue previsioni di vendite e ricavi per l'anno in corso. Le revisioni sono attribuibili ai richiami di veicoli e alle pause nelle consegne a causa di problemi nei sistemi di frenatura di Continental, insieme a scarsi risultati di vendita in Cina. L'azienda prevede che il profitto prima delle imposte diminuirà di almeno il 10% rispetto all'anno precedente.

Più di 1,5 milioni di veicoli in tutto il mondo sono interessati dai problemi del sistema di frenatura, con circa 150.000 in Germania. Tra il 3% e il 5% delle parti consegnate sono difettose, rendendo necessario il controllo di tutte le parti.

In alcuni casi, difetti tecnici rendono inoperativi il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS) e il controllo dinamico della stabilità (DSC) del veicolo, anche se il conducente può ancora frenare. Si consiglia al conducente di recarsi presso un centro di servizio BMW o Mini il prima possibile.

Gli aggiornamenti del software potrebbero essere effettuati a distanza ("via aria"), se necessario. I riparazioni che comportano la sostituzione dei componenti potrebbero richiedere fino a quattro ore. I veicoli senza software diagnostico verranno richiamati per l'installazione.

I problemi stanno causando costi di garanzia milionari nel trimestre in corso. Il ritardo nelle consegne di 320.000 veicoli ancora da consegnare ai clienti sta causando ritardi nelle vendite a livello mondiale nel secondo semestre dell'anno.

L'attività in Cina rimane fiacca. BMW era più ottimista sul mercato rispetto ai suoi concorrenti. Nonostante le misure di sostegno del governo, l'incertezza dei consumatori persiste.

Di conseguenza, il consiglio di amministrazione di BMW ha rivisto le sue previsioni annuali. Invece di un lieve aumento, le consegne ai clienti sono ora previste in calo rispetto all'anno precedente. La margine Ebit nel settore automotive è ora previsto tra il 6% e il 7% - in precedenza, BMW mirava all'8% al 10%. Il profitto prima delle imposte è previsto essere significativamente inferiore rispetto all'anno precedente. Lo scorso anno, BMW ha venduto 2,55 milioni di veicoli, ha raggiunto un margine Ebit del 9,8% nel suo core business e ha generato 17,1 miliardi di euro di profitto prima delle imposte.

Continental, il fornitore, produce il sistema di frenatura integrato per BMW, che viene parzialmente sostituito. Il rendimento di un componente elettronico potrebbe essere compromesso, ma l'efficienza di frenatura rimane sopra gli standard legalmente richiesti. Continental ha stabilito provvisioni nell'ordine delle decine di milioni di euro e ritiene che ciò sarà sufficiente per il caso di garanzia. BMW ha annunciato l'intenzione di chiedere il risarcimento.

Dopo l'avvertimento di profitto, il prezzo delle azioni di BMW è diminuito di quasi l'8% nel pomeriggio, mentre il prezzo delle azioni di Continental è diminuito del 7%. Anche le altre azioni automotive sono diminuite.

L'industria automobilistica tedesca sta attraversando una crisi. Oltre alle sfide specifiche del luogo, ci sono i pesi della trasformazione, la debole domanda nel più grande mercato singolo, la Cina, e la ridotta domanda di veicoli elettrici in Europa, dove le aziende hanno investito pesantemente. Il leader dell'industria tedesca VW non esclude la chiusura degli impianti e i tagli al personale in Germania. Continental, uno dei più grandi fornitori, pianifica tagli ai posti di lavoro a migliaia, ZF sta riducendo l'occupazione su larga scala e anche il leader dell'industria Bosch deve tagliare i costi.

BMW ha annunciato un richiamo dei veicoli interessati a causa dei problemi del sistema di frenatura, con l'obiettivo di installare gli aggiornamenti del software necessari o sostituire i componenti difettosi. I richiami dei veicoli e le pause nelle consegne sono fattori significativi che contribuiscono alle previsioni riviste di vendite e ricavi di BMW, che prevedono una diminuzione del profitto prima delle imposte di almeno il 10%.

Le implicazioni finanziarie dei richiami dei veicoli sono evidenti nel trimestre in corso di BMW, con costi di garanzia elevati derivanti dai problemi e milioni spesi per le riparazioni.

Leggi anche: