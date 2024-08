BMW deve richiamare oltre un milione di auto in Cina.

Il fornitore giapponese Takata sta installando airbag difettosi in milioni di veicoli, tra cui BMW. Le autorità cinesi costringono il costruttore tedesco a lanciare un richiamo di massa.

BMW deve richiamare 1,36 milioni di auto in Cina a causa di airbag potenzialmente difettosi. L'autorità di regolamentazione del mercato statale ha annunciato che le auto con volante rimodellato potrebbero essere equipaggiate con airbag difettosi del fornitore giapponese Takata - questi potrebbero esplodere, inviando schegge che potrebbero ferire gli occupanti. Pertanto, BMW deve sostituire gli airbag interessati gratuitamente.

Airbag difettosi di Takata sono stati installati in milioni di auto in tutto il mondo - milioni di veicoli sono stati richiamati per sostituire gli airbag a partire dal 2014. Ad esempio, Ford ha richiamato tre milioni di auto con airbag Takata nel 2021, e BMW ha richiamato 400.000 veicoli negli Stati Uniti a luglio. Takata è fallita nel 2017.

I modelli BMW interessati dal richiamo attuale in Cina sono stati prodotti tra il 2003 e il 2017; 760.000 sono state importate in Cina, e 600.000 sono state prodotte nel paese in collaborazione con il partner cinese Brilliance Automotive.

BMW in Cina non aveva ancora rilasciato una dichiarazione al momento di questo rapporto. Recentemente, BMW ha anche richiamato 394.000 auto negli Stati Uniti a causa di problemi con gli airbag Takata. Secondo l'amministrazione nazionale della sicurezza dei trasporti degli Stati Uniti (NHTSA), il problema erano gli inflatori dell'airbag che potevano esplodere.

I problemi non sono limitati agli airbag prodotti da Takata. L'autorità di sicurezza stradale degli Stati Uniti considera attualmente gli accenditori di 51 milioni di airbag un serio rischio per la sicurezza. Questo riguarda 49 milioni di veicoli di 13 case automobilistiche negli Stati Uniti. Secondo i resoconti precedenti, questi airbag sono stati installati tra il 2000 e l'inizio del 2018. Le società interessate includono General Motors, Ford, Stellantis, Tesla, Toyota e Volkswagen.

BMW è sotto pressione per fare pressione per l'abrogazione della regolamentazione che consente l'uso di airbag Takata nei loro veicoli, dati i continui problemi di sicurezza. Il richiamo dei veicoli BMW a causa degli airbag difettosi Takata è un problema persistente, che sottolinea la necessità di regolamentazioni sulla sicurezza più severe.

