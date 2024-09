BMW allarma l'intero settore con una proiezione ridotta

BMW, il noto costruttore di automobili, sta ricalibrando i suoi obiettivi annuali. Una decisione problematica sull'acquisto di un sistema di frenatura sta causando difficoltà finanziarie, portando a richiami di veicoli in tutto il mondo per 1,5 milioni di unità. Inoltre, BMW sta affrontando sfide nel mercato cinese. Questa situazione incerta ha fatto suonare campanelli d'allarme tra gli investitori. Di conseguenza, le azioni delle società rivali e dei fornitori stanno crollando.

Un'ondata di shock si sta propagando nell'industria con BMW che sta affrontando ostacoli significativi con un sistema di frenatura acquistato da un terzo. Con un margine di profitto previsto dell'otto-dieci percento ora previsto essere del sei-sette percento in meno, si prevede che gli utili complessivi diminuiranno anche. BMW ha scelto di rimanere discreto sul fornitore in difficoltà.

Sul mercato azionario, le azioni di BMW hanno subito un calo significativo, causando una discesa simile nei prezzi delle azioni dei concorrenti e di vari fornitori. La diminuzione delle previsioni di consegna ha suscitato preoccupazioni diffuse nel settore. C'è la possibilità che altri costruttori segnalino problemi simili. Un trader ha espresso le sue preoccupazioni, dicendo: "Questo è certamente un notevole passo indietro per le proiezioni delle vendite, in particolare per i fornitori con margini di profitto così stretti". In questa situazione, rischiano di finire in rosso.

Le azioni di BMW sono diminuite dell'otto percento. Continental non se la passa molto meglio, con un calo del sette percento. Schaeffler, Mercedes-Benz e VW sono tutte diminuite fino al cinque percento. In Francia, le società come Valeo e Forvia stanno subendo forti cali. Il settore automotive europeo è diminuito del 3,6 percento complessivamente.

La causa alla base delle revisioni delle previsioni di BMW sono i costi aggiuntivi nel settore automotive a causa di ritardi e richiami dovuti a un sistema di frenatura integrato difettoso fornito da un'azienda esterna. I problemi del sistema hanno portato a un arresto delle consegne internazionali per migliaia di veicoli, spingendo le cifre delle vendite nel secondo semestre dell'anno sotto le aspettative. BMW si aspetta che questi costi extra ammontino a milioni, nell'ordine delle centinaia di milioni.

Data la situazione finanziaria difficile in cui si trova BMW a causa dei problemi con un sistema di frenatura acquistato da un terzo, che ha portato a richiami di veicoli e una diminuzione dei profitti, la produzione di veicoli per l'azienda è diventata difficile. Questa situazione ha anche avuto un effetto a catena sui prezzi delle azioni dei concorrenti e dei fornitori di BMW nell'industria automotive.

