Blog di guerra russo: Le forze di Kiev continuano ad avanzare a Kursk

Mosca rivendica che l'avanzata ucraina nella regione di confine di Kursk è stata fermata. Tuttavia, i blogger militari russi contraddicono le dichiarazioni del Cremlino. Secondo loro, le unità di Kiev continuano ad avanzare.

L'esercito ucraino ha portato avanti la sua offensiva a sorpresa attraverso il confine nella regione russa di Kursk per il terzo giorno consecutivo, registrando guadagni territoriali. Nonostante le autorità civili russe di Kursk e il Ministero della Difesa a Mosca abbiano dichiarato ufficialmente che l'avanzata ucraina era stata fermata, il blog militare russo Rybar, vicino al ministero, ha dipinto un quadro diverso. Secondo esso, gli ucraini stanno ancora avanzando, portando rinforzi durante la notte e iniziando a fortificare le loro posizioni.

La risposta russa all'offensiva transfrontaliera è stata lenta. È stato dichiarato lo stato di emergenza sulla regione di Kursk, dove migliaia di persone stanno fuggendo. Le stazioni ferroviarie nei centri di frontiera di Sudzha, Korenovo e Psel sono state chiuse al traffico passeggeri, come riferito dalla Direzione Ferroviaria di Mosca. Persone ferite, principalmente bambini, dalla regione di Kursk sono state portate negli ospedali della capitale e i medici sono stati rispediti nella zona di combattimento.

Rybar: Ovest di Sudzha sotto il controllo ucraino

Il Ministero della Difesa a Mosca ha dichiarato che l'avanzata delle truppe ucraine è stata impedita grazie agli sforzi delle truppe di frontiera, ai rinforzi portati, agli attacchi aerei e al fuoco di artiglieria. Il capo dello Stato Maggiore Valery Gerasimov ha riferito al presidente Vladimir Putin durante una videoconferenza che circa 100 soldati ucraini sono stati uccisi e più di 200 feriti nei combattimenti. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente.

Nel frattempo, Rybar ha riferito che la parte occidentale della città di Sudzha è sotto il controllo ucraino. I combattimenti sono in corso per la parte orientale della città. Inoltre, gli ucraini hanno avanzato a nord verso Anastasyevka e a nord-est verso il villaggio di Korenovo, a circa 20 chilometri dal confine.

I resoconti locali suggeriscono che non ci sia presenza ucraina a Sudzha stessa. Vengono segnalati solo spari e fuoco di artiglieria a nord e ovest della città. Voci non confermate suggeriscono che le unità di ricognizione ucraine si siano anche avvicinate alla centrale nucleare di Kursk e siano state avvistate vicino ad Anastasyevka, a circa 27 chilometri dal confine. In serata, i blogger della guerra russa hanno riferito che era in corso un'operazione di evacuazione a Bolshoe Soldatskoe, un piccolo centro a circa 30 chilometri dal confine.

"L'esercito ucraino può sorprendere"

Ufficialmente, l'Ucraina continua a mantenere il riserbo sull'avanzata nel territorio nemico, iniziata martedì. Il rapporto mattutino dello Stato Maggiore non ha menzionato l'offensiva. Tuttavia, il presidente Volodymyr Zelensky ha detto durante la presentazione di un'applicazione mobile per l'esercito: "L'esercito ucraino può sorprendere. E può ottenere risultati." Nella sua video-notizia serale, Zelensky ha detto che la Russia deve sentire le conseguenze della guerra che ha iniziato. "La Russia ha portato la guerra in Ucraina, ora deve sentire ciò che ha fatto."

Nelle vicinanze di Sudzha c'è una stazione di misurazione e compressori del gas cruciale per le esportazioni di gas russo verso l'Occidente e che sarebbe sotto il controllo ucraino. Tuttavia, il gigante del gas russo Gazprom ha segnalato solo una lieve diminuzione del transito. Il transito da Sudzha passa attraverso l'Ucraina e prosegue in Slovacchia e Austria. Nonostante la guerra in corso, nel 2023 sono stati trasportati 14,6 miliardi di metri cubi di gas naturale all'Unione Europea attraverso questa rotta.

In precedenti avanzate dal territorio ucraino in Russia, sono state dispiegate solo unità irregolari. Questa volta, tuttavia, le truppe regolari ucraine con carri armati, artiglieria e difesa aerea stanno avanzando. Secondo i resoconti russi, tra le unità attaccanti ci sono tre brigate meccanizzate, ovvero la 22ª, la 32ª e l'88ª. L'avanzata attraverso il confine segna un cambiamento nella strategia militare di Kiev, che si è finora concentrata sul recupero o sulla difesa dei propri territori, con i territori russi che vengono colpiti dall'aria con i propri droni e missili. La maggior parte dei fornitori occidentali di armi ha limitato l'uso delle proprie armi ai soli obiettivi militari russi in Ucraina.

Lo scopo dell'avanzata rimane sconosciuto, poiché l'Ucraina ha bisogno delle sue truppe per stabilizzare il fronte traballante nella regione di Donetsk. D'altra parte, l'attacco offre all'Ucraina l'elemento della sorpresa. È possibile che l'Ucraina voglia costringere la Russia a riorientare le proprie forze dopo che Mosca ha recentemente guadagnato terreno nel Donbass e ha spinto le truppe di Kiev sulla difensiva. C'è anche la speculazione che l'Ucraina volesse prevenire un attacco russo sul suo territorio a Sumy. La Russia aveva aperto un nuovo fronte vicino alla grande città ucraina di Kharkiv a maggio.

Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino, ha detto che gli attacchi nella regione di frontiera avrebbero fatto capire alla Russia che la guerra sta lentamente penetrando nel territorio russo. Ciò, ha detto, avrebbe sicuramente fatto preoccupare i russi. "Quando sarà possibile condurre un processo di negoziazione in modo tale da poterli

Leggi anche: