- Blocco sulla A12 dopo l'incidente - tre feriti

A seguito di un incidente, l'autostrada A12 in direzione di Frankfurt (Oder) è chiusa tra Fürstenwalde-Ost e Briesen(Oder). Come ha riferito un portavoce della polizia, tre persone sono rimaste ferite nel incidente del pomeriggio - un uomo di 40 anni e una bambina di 7 anni in modo grave.

Stando ai resoconti, l'uomo di 40 anni ha tentato di sorpassare un'altra auto e l'ha urtata mentre cercava di rientrare nella sua corsia. Successivamente, l'auto dell'uomo è uscita di strada e si è cappottata più volte, come è stato riferito.

C'erano in totale quattro persone nella seconda auto, secondo i resoconti. Il conducente di 42 anni è stato lievemente ferito nell'incidente.

La polizia sta deviando il traffico al chiusura dell'autostrada A12 a causa dell'incidente. I servizi di emergenza, inclusa la polizia, sono attualmente presenti sulla scena.

