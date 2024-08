- Blocco di rete sui treni Trilex ai binari della stazione di Bischofswerda

Fine più fermate alla Stazione di Bischofswerda per i Treno Trilex provenienti da Goerlitz e Zittau. A seguito di un comunicato, la ferrovia regionale sta temporaneamente modificando il proprio piano di traffico a causa di problemi con i progetti di costruzione di DB InfraGo. Di conseguenza, i treni diretti a Bischofswerda come destinazione finale devono ora proseguire per Weickersdorf e utilizzare un servizio di autobus sostitutivo, disponibile circa ogni mezz'ora, per raggiungere la loro destinazione.

Risposta negativa alla Deutsche Bahn

Successivamente, il viaggio verso Dresda passerà anche attraverso il servizio sostitutivo, seguito dal Trilex. Tuttavia, i treni in partenza da Dresda potrebbero ancora fermarsi a Bischofswerda, ma non sono garantiti servizi di collegamento. La ferrovia regionale ha sottolineato che, attualmente, due binari sono fuori uso a causa di un ponte inutilizzabile, con "gravi" conseguenze per l'incrocio ferroviario, come ritardi nei tempi e cancellazioni dei treni.

Nonostante le sfide, la diocesi ha annunciato i piani per la cerimonia di ordinazione del vescovo eletto a Bischofwerda, anche se i servizi ferroviari regolari saranno interrotti. A causa di questo, il vescovo eletto potrebbe dover considerare mezzi di trasporto alternativi per partecipare all'evento importante.

