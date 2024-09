Blinken torna in Polonia dopo il suo viaggio a Kiev alle 10:31.

10:59 Ucraina Rapporta 64 Droni Russi, 5 Missili in Attacco Notturno L'aeronautica ucraina afferma che le forze russe hanno attaccato l'Ucraina durante la notte utilizzando 5 missili e 64 droni da combattimento di origine iraniana. 44 di questi droni sono stati apparentemente abbattuti. I resoconti militari non sono completamente verificabili. La difesa aerea è stata attiva anche vicino a Kyiv per abbattere i droni in avvicinamento.

10:11 Esperto Russo Sostiene Potenziamento Deterrente Nucleare L'esperto di politica estera russa Sergei Karaganov suggerisce che la Russia dovrebbe esplicitamente dichiarare la sua disponibilità ad utilizzare armi nucleari. Secondo lui, l'obiettivo principale della politica nucleare della Russia dovrebbe essere quello di convincere tutti i nemici attuali e futuri che la Russia è pronta ad utilizzare armi nucleari. Karaganov afferma che la Russia potrebbe condurre un attacco nucleare limitato su un paese NATO senza scatenare una guerra nucleare totale. Egli sostiene che gli Stati Uniti si sbaglierebbero se affermassero di offrire protezione nucleare ai loro alleati.

08:46 Ucraina Spera nell'Approvo degli USA per l'Uso di Missili a Lunga Portata Si sta sviluppando un'aspettativa in Ucraina di ottenere il permesso per lanciare attacchi più profondi nel territorio russo con armi occidentali. Durante la sua visita a Kyiv, il Segretario di Stato Blinken ha dichiarato la sua intenzione di garantire che l'Ucraina abbia tutte le risorse necessarie. Nel Regno Unito, le indicazioni sembrano orientate verso l'approvazione.

08:04 Intelligence Ucraina Rapporta l'Abbattimento di un Caccia Russo Dopo i resoconti di un caccia russo Su-30SM disperso il giorno precedente, l'intelligence militare ucraina ora riferisce che le forze ucraine hanno abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Il Kyiv Independent riferisce che il jet multimilionario, basato in Crimea, è stato distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 Ucraina Rapporta Più di una Dozzina di Feriti in Attacco di Droni a Konotop Il numero di feriti nell'attacco dei droni russi alle infrastrutture energetiche di Konotop nella regione di Sumy è salito a 13. Secondo Ukrinform, l'amministrazione militare regionale ha riferito l'aumento delle vittime. Tra l'altro, un edificio residenziale nel centro della città è stato apparentemente colpito.

06:42 Ucraini in Germania Mantengono Status Protetto durante Visite a Casa Il parlamento tedesco sta discutendo per la prima volta oggi il pacchetto di sicurezza proposto dal governo federale, che include divieti di coltelli e il ritiro dello status di rifugiato per coloro che fanno ritorno ai loro paesi d'origine. Tuttavia, ci sono eccezioni, come per i rifugiati dall'Ucraina.

06:04 Media Russi Accusano Trump di Essere Danneggiato nel Debate Diversi commentatori della televisione di stato russa hanno accusato il Presidente Trump degli Stati Uniti di essere stato trattato ingiustamente nel suo dibattito contro Kamala Harris. Secondo il Kyiv Independent, hanno parlato di "sabotaggio" contro Trump. I commenti di Trump sono stati criticamente esaminati durante il dibattito. Molti osservatori hanno visto Trump come perdente nel dibattito, mentre il Repubblicano ha promesso di porre fine al conflitto in Ucraina se vince le elezioni.

04:50 Attacco Russo a Konotop: Danni Gravi alle Infrastrutture Energetiche Diversi civili sono rimasti feriti in un attacco russo a Konotop nella regione di Sumy. Il sindaco Artem Semenikhin ha riferito interruzioni temporanee della fornitura idrica della città. Ci sono anche danni significativi alle infrastrutture energetiche e non è chiaro quando le case private avranno di nuovo l'elettricità. Dopo l'attacco nel centro della città, sono scoppiati diversi incendi e sono stati danneggiati edifici scolastici e residenziali. Due persone sono state trasportate in ospedale, una delle quali sarebbe in condizioni critiche.

03:29 Lettonia Fornisce ulteriore Aiuto Militare all'Ucraina La Primo Ministro lettone, Evika Silina, ha annunciato un pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina durante la sua visita a Kyiv. Questo pacchetto include veicoli da combattimento corazzati. Il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal ha confermato questo dopo l'incontro con Silina. Entrambi i paesi stanno anche esplorando la possibilità di aumentare la cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Regno Unito Convoca Imprenditore Iraniano per Consegne di Missili Russi Il Regno Unito ha convocato un imprenditore iraniano in risposta ai sospetti rifornimenti di missili iraniani alla Russia, secondo un comunicato del Ministero degli Esteri britannico. "Il governo britannico ha reso chiaro che qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia sarebbe considerato un pericoloso escalation e avrebbe provocato una risposta decisa", si legge nella dichiarazione. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno imposto sanzioni aggiuntive all'Iran a causa dei sospetti rifornimenti di missili, in particolare la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. L'Unione Europea ha precedentemente citato "prove credibili" di rifornimenti di missili iraniani alla Russia.

00:14 Ucraina: Russia Impiega Soldati Verdi a Vovchansk Sulla base dei resoconti delle forze armate ucraine, la Russia sta utilizzando soldati non addestrati sul fronte di Kharkiv. Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle forze armate a Kharkiv, ha menzionato che i troops coinvolti nelle operazioni offensive a Vovchansk sono insufficientemente addestrati. Si ipotizza che i recenti rinforzi siano una riserva di coscritti radunata dalla Russia. Non è chiaro se sono ex criminali o soldati reclutati da altri paesi, come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Il sindaco dell'ovest dell'Ucraina recluta ispettori di lingua russaIl sindaco della città ucraina occidentale di Iwano-Frankiwsk ha annunciato pattuglie linguistiche a causa dell'aumento dell'uso del russo. "Si tratta di un'iniziativa della comunità e chiunque può unirsi come ispettore linguistico", ha dichiarato il sindaco della città, Ruslan Marzinkiw, al canale televisivo NTA. Numerosi rifugiati interni dall'Ucraina orientale hanno il russo come lingua madre. Marzinkiw prevede almeno 100 tali monitor linguistici, con circa 50 volontari che si sono già iscritti. Ha anche menzionato il numero di una linea diretta dove i cittadini possono segnalare i parlanti russo in aree pubbliche. A causa del conflitto, milioni di persone, soprattutto dalle aree di lingua russa nell'est e nel sud, hanno cercato rifugio nella relativamente sicura area di lingua ucraina occidentale.

21:42 Erdogan chiede il ritorno della Crimea a KievIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan chiede il ritorno della penisola della Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. "Il nostro impegno per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina rimane invariato. Il ritorno della Crimea all'Ucraina è una richiesta del diritto internazionale", ha dichiarato il leader turco in un messaggio video in occasione della riunione della cosiddetta Piattaforma Crimea. Con la Piattaforma Crimea, istituita nel 2021, Kyiv mira a ottenere maggiore attenzione internazionale sulla situazione intorno alla penisola annessa.

21:05 Rapporto: Kiev condividerà la strategia militare con gli USAIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy vede il sostegno degli Stati Uniti come cruciale per respingere l'invasione russa. "Il nostro piano per la vittoria (...) dipende in gran parte dal sostegno degli Stati Uniti e degli altri alleati", ha dichiarato Zelenskyy in una conferenza stampa a Kiev. Il piano, che sarà reso noto prima della seconda Conferenza sulla pace dell'Ucraina, mira a rafforzare significativamente l'Ucraina e a "costringere la Russia a porre fine alla guerra". Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti insistono su una strategia chiara da parte di Zelenskyy per gli attacchi contro la Russia prima di sollevare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali. A Kiev, il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e il segretario degli Esteri britannico Lammy hanno richiesto apparentemente un piano a lungo termine da parte di Zelenskyy per l'anno successivo per comprendere meglio gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken rivela la posizione di Biden sull'uso delle armi in RussiaSecondo il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken, gli Stati Uniti stanno lavorando "vigorosamente" per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina, che cerca di utilizzare armi a lungo raggio fornite dall'Occidente per colpire i

