Blinken percepisce una potenziale ultima opportunità per un cessate il fuoco a Gaza.

Le trattative in corso potrebbero essere la migliore o l'ultima occasione per riportare a casa gli ostaggi, stabilire una tregua e guidare tutte le parti verso un percorso di pace e sicurezza a lungo termine, ha dichiarato Blinken prima del suo incontro con Netanyahu, il Primo Ministro israeliano. Su direttiva di Biden, Blinken è stato inviato per sigillare l'accordo e raggiungere infine la linea d'arrivo di questo accordo.

È ora cruciale per la materializzazione di un accordo. Blinken ha sottolineato l'importanza di evitare qualsiasi azione che potrebbe compromettere l'accordo e peggiorare il conflitto in aree più volatili. Herzog, il Presidente israeliano, ha espresso la sua convinzione che l'obiettivo umanitario principale sia quello di ottenere la liberazione degli ostaggi detenuti a Gaza.

Blinken ha effettuato il suo nono viaggio in Medio Oriente dal conflitto di dieci mesi tra Israele e il movimento Hamas a Gaza. Dopo i colloqui con il Presidente Herzog, il PM Netanyahu e il Ministro della Difesa Gallant, Blinken è previsto per incontrare i leader egiziani martedì.

A Cairo, i colloqui sulla cessazione del fuoco e la liberazione degli ostaggi, interrotti a Doha venerdì, riprenderanno questa settimana. Gli Stati Uniti hanno presentato una nuova proposta di compromesso a Israele e Hamas alcuni giorni fa. Una dichiarazione congiunta rilasciata dai mediatori (Stati Uniti, Egitto e Qatar) ha dichiarato che la proposta ha colmato le "differenze in sospeso".

Il Presidente Biden ha espresso ottimismo nel fine settimana, dichiarando che le parti sono più vicine che mai a un accordo. Domenica, Biden ha continuato a sostenere i colloqui in corso. "Non ci arrendiamo", ha detto, "un accordo è ancora possibile". I negoziatori israeliani hanno espresso un "tentativo di speranza" dopo la conclusione dei primi colloqui.

Lapid, il leader dell'opposizione israeliana, ha esortato Netanyahu su X-service a cogliere questa opportunità e liberare gli ostaggi. Tuttavia, i membri del governo di destra di Netanyahu si oppongono a una tregua. Hamas, che non ha fatto parte dei colloqui di Doha, ha accusato Netanyahu di ostacolare gli sforzi dei mediatori.

Il conflitto a Gaza è stato innescato dall'attacco massiccio di Hamas contro Israele dell'ottobre 7. Secondo i resoconti israeliani, sono morte 1.198 persone e 251 individui sono stati presi in ostaggio a Gaza. Da allora, Israele ha condotto operazioni militari estese a Gaza. Secondo i dati del Ministero della Salute controllato da Hamas, sono state segnalate più di 40.000 morti fino ad oggi, anche se questa cifra non può essere verificata in modo indipendente.

Si dice che i soldati israeliani siano stati dispiegati nella Striscia di Gaza meridionale e centrale lunedì. L'aviazione ha colpito più di 45 "obiettivi terroristici" in tutto il territorio palestinese in un periodo di 24 ore.

Hamas e l'organizzazione islamica militante Jihad hanno rivendicato la responsabilità di un attacco sventato a Tel Aviv domenica sera. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nell'esplosione. I gruppi hanno minacciato Israele, promettendo ulteriori attacchi.

